El eyeliner azul marino es uno de los colores que puede iluminar la mirada y transformar un maquillaje sencillo. Su tonalidad intensa crea un contraste favorecedor con distintos colores de ojos, aporta definición y ofrece un acabado menos rígido que el delineador negro.

Aunque el negro sigue siendo un clásico, incorporar color en el delineado es una manera sencilla de renovar la rutina de belleza. La clave está en elegir un tono que complemente el iris, utilizar una textura cómoda y adaptar la técnica a la forma del ojo.

¿Por qué el eyeliner azul marino ilumina la mirada y favorece distintos ojos?

El azul marino aporta profundidad sin resultar tan duro como el negro absoluto. Su contraste puede hacer que la mirada parezca más definida y que el blanco de los ojos destaque visualmente. También es un color versátil que combina con sombras neutras, doradas, beige y marrones.

Según el efecto que quieras conseguir, puedes probar otras tonalidades de eyeliner:

Azul eléctrico: aporta un toque moderno y llamativo. Funciona especialmente bien como delineado protagonista sobre un párpado con sombras neutras.

aporta un toque moderno y llamativo. Funciona especialmente bien como delineado protagonista sobre un párpado con sombras neutras. Bronce: sus reflejos cálidos acompañan los ojos marrones y verdes, y aportan luminosidad al maquillaje.

sus reflejos cálidos acompañan los ojos marrones y verdes, y aportan luminosidad al maquillaje. Ciruela: crea un contraste suave y sofisticado, especialmente interesante para destacar los matices de los ojos verdes y marrones.

crea un contraste suave y sofisticado, especialmente interesante para destacar los matices de los ojos verdes y marrones. Verde esmeralda: suma profundidad y color sin recurrir a los tonos tradicionales. Puede utilizarse en un trazo fino junto a las pestañas.

suma profundidad y color sin recurrir a los tonos tradicionales. Puede utilizarse en un trazo fino junto a las pestañas. Champagne: es una opción luminosa para aplicar en el lagrimal o en la línea inferior de las pestañas, en lugar de utilizarlo como delineado principal.

La maquilladora profesional Pat McGrath, reconocida por sus trabajos editoriales y su experimentación con pigmentos y colores intensos, es una referencia internacional de trabajos en donde ha incorporado tonos protagonistas en el maquillaje de ojos.

¿Cómo aplicar el eyeliner de color para conseguir una mirada más luminosa?

Para que el delineador transforme el maquillaje sin recargarlo, conviene dejar que sea el protagonista y mantener el resto de los productos en tonos equilibrados. Estos pasos ayudan a conseguir un acabado definido:

Prepara el párpado: utiliza una pequeña cantidad de prebase para favorecer la fijación del producto. Traza una línea fina: comienza desde el centro del párpado y continúa hacia el extremo exterior, siguiendo la línea de las pestañas. Difumina los bordes: si buscas un resultado más suave, utiliza un pincel pequeño para integrar ligeramente el color. Ilumina el lagrimal: añade un toque de sombra champagne o perlada para aportar luz. Completa con máscara: aplica una o dos capas de máscara de pestañas para definir la mirada.

El eyeliner azul marino demuestra que un pequeño cambio puede renovar por completo un maquillaje. Combinado con sombras neutras, piel luminosa y labios naturales, permite conseguir una mirada expresiva, elegante y con un toque diferente.