Para resaltar los ojos azules después de los 60 años, las sombras rosas deben aplicarse sobre el párpado móvil y difuminarse hacia el exterior con movimientos suaves. Los tonos malva y champagne son especialmente interesantes porque iluminan la mirada y permiten conseguir un acabado delicado sin recurrir a colores demasiado intensos.

A esta edad, la elección de la textura también es importante. Las sombras satinadas y de acabado luminoso suelen ser una buena alternativa al maquillaje con mucho glitter, que pueden acentuar los pliegues del párpado. El objetivo es aportar luz y definición sin recargar los ojos.

¿Cuáles son los tonos de sombras rosas que favorecen los ojos azules después de los 60 años?

El rosa ofrece distintas posibilidades según el efecto que se quiera conseguir. Mientras los tonos claros aportan frescura, las versiones más profundas permiten dar dimensión y destacar el color del iris. Estas son 4 alternativas para incorporar al maquillaje:

Rosa empolvado: es ideal para un look natural. Se puede extender por el párpado móvil y combinar con una sombra beige para suavizar los bordes.

es ideal para un look natural. Se puede extender por el párpado móvil y combinar con una sombra beige para suavizar los bordes. Rosa champagne: sus reflejos luminosos ayudan a destacar la mirada. Conviene aplicarlo en el centro del párpado o cerca del lagrimal.

sus reflejos luminosos ayudan a destacar la mirada. Conviene aplicarlo en el centro del párpado o cerca del lagrimal. Malva rosado: aporta profundidad sin endurecer las facciones. Es una buena opción para marcar suavemente la cuenca del ojo.

aporta profundidad sin endurecer las facciones. Es una buena opción para marcar suavemente la cuenca del ojo. Rosa viejo: tiene un matiz más sofisticado y permite crear un maquillaje elegante para una cena o una celebración.

La maquilladora profesional Charlotte Tilbury es una referente internacional en el uso de tonos luminosos y combinaciones cromáticas que realzan los rasgos. Sus propuestas de maquillaje pueden servir de inspiración para trabajar los rosas con diferentes intensidades y conseguir un resultado equilibrado.

¿Cómo aplicar las sombras rosas para conseguir una mirada más luminosa?

La técnica de aplicación puede marcar la diferencia. Después de los 60, conviene evitar las capas gruesas y los trazos demasiado definidos, ya que pueden hacer que el maquillaje se vea rígido. Sigue estos pasos para conseguir un acabado favorecedor:

Prepara los párpados: aplica una pequeña cantidad de prebase para mejorar la adherencia de las sombras. Extiende el rosa claro: distribuye el tono elegido sobre el párpado móvil con una brocha plana, sin acumular demasiado producto. Aporta profundidad: utiliza una sombra malva o rosa viejo en la parte exterior del ojo y difumina hacia la cuenca. Añade un punto de luz: coloca una pequeña cantidad de rosa champagne en el centro del párpado o en el lagrimal. Define las pestañas: utiliza un delineador marrón y máscara para enmarcar los ojos sin crear un contraste excesivo.

La maquilladora británica Lisa Eldridge, reconocida por su trayectoria en el maquillaje editorial, es otra referencia en técnicas de difuminado y acabados naturales. Su enfoque permite tomar como inspiración la construcción de capas ligeras para evitar líneas rígidas.

El secreto está en combinar tonos suaves, difuminar cuidadosamente y elegir productos que aporten luminosidad sin exceso de brillo. Así, las sombras rosas pueden convertirse en grandes aliadas para destacar los ojos azules y conseguir una mirada expresiva y elegante después de los 60.