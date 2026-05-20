Cómo hacer un rompecabezas casero de Bluey con pocos materiales

¡Saca tu lado más creativo! Haz un rompecabezas totalmente de cero para regalar en un cumpleaños, días especiales o también puede ser una actividad para compartir un momento de creatividad junto a los más pequeños del hogar. Sigue este tutorial paso a paso para que hagas algo innovador y si quieres, puedes agregar tu propio toque.

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Tutorial para hacer un rompecabezas de Bluey

Primero debes asegurarte de tener todos los materiales, pero te aseguramos que tienes todos en casa, necesitarás:

Tijeras

Hojas

Cartón (puede ser reciclado)

Pegamento

Regla

Lápiz

1. Elige tu diseño: Lo primero que debes hacer es elegir la imagen que quieres para tu rompecabezas y es aquí donde puedes echar a volar tu imaginación, ya que puedes usar programas de edición en el celular para agregarle el nombre de la persona a la que se lo vas a regalar. Después de haberla elegido imprime tu diseño.

2. Une el cartón con la hoja: Si bien puedes hacer el rompecabezas solo con la hoja, también puedes reforzarlo; con pegamento en barra o líquido pega la hoja sobre un cartón (que ambos tengan la misma medida).

3. Crea el diseño de las piezas: Para este paso es importante que elijas cómo quieres el diseño de las piezas o bien echa a volar tu imaginación, marcalas de la manera que más te guste.

4. Corta el diseño: Utiliza unas buenas tijeras para cortar la piezas que previamente marcaste, si tus hijos te ayudan háganlo con tijeras de punta redonda.

Eleva el diseño de tu rompecabezas con estos pasos

Si quieres que tu rompecabezas tenga más estilo puedes seguir estas recomendaciones: