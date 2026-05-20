3 diseños de uñas amarillas que serán tendencia este verano

Los diseños de uñas amarillas serán tendencia este verano porque aportan luminosidad, energía y un efecto visual que realza el bronceado de la piel. Las nuevas versiones del amarillo (más suaves, cremosas y sofisticadas) permiten llevar este color de una manera elegante y moderna, lejos de los tonos fluorescentes que dominaron otras temporadas.

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En 2026, las tendencias en manicura apuntan hacia colores optimistas inspirados en frutas, flores y paisajes veraniegos. Dentro de esa paleta, el amarillo aparece como uno de los tonos protagonistas por su capacidad para iluminar las manos y aportar frescura a cualquier look.

3 diseños de manicura amarilla en tendencia para el verano 2026

Butter yellow glossy: el amarillo mantequilla con acabado brillante será uno de los favoritos de la temporada. Su tono suave y cremoso estiliza las manos y combina fácilmente con looks neutros o veraniegos.

Francesa amarilla minimalista: una base nude o translúcida con puntas amarillas finas aporta un toque moderno y delicado, ideal para quienes buscan color sin excesos.

Uñas amarillo limón con efecto perlado: esta versión incorpora un brillo nacarado o cromado que refleja la luz y crea una manicura más luminosa y sofisticada.

La directora creativa de CND, Jan Arnold, ha señalado en distintas entrevistas para medios especializados que los tonos cálidos y solares serán protagonistas en las tendencias de uñas porque transmiten optimismo y ayudan a personalizar los looks de verano. Por su parte, la manicurista editorial Miss Pop explicó en publicaciones de belleza que el amarillo dejó de ser un color arriesgado para convertirse en un neutro moderno dentro del nail art.

Tendencias de uñas verano 2026: el amarillo vuelve con fuerza a la manicura

El regreso del amarillo responde a una búsqueda de colores más expresivos pero fáciles de adaptar al día a día. A diferencia de otras temporadas, este año predominan las versiones suaves y luminosas que favorecen distintos tonos de piel y resultan más versátiles.

La experta en tendencias beauty Marian Newman, una de las voces más reconocidas de la manicura internacional, afirmó en editoriales recientes que las uñas están atravesando una etapa donde el color se utiliza para transmitir estado de ánimo y energía positiva. Además, los esmaltes amarillos con acabados brillantes o translúcidos serán clave durante la temporada primavera-verano.

Con versiones más elegantes y fáciles de llevar, las uñas amarillas se consolidan como una de las apuestas más fuertes de 2026. Esto se debe a que lucen frescas, alegres y perfectas para iluminar cualquier manicura de verano.