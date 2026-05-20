El ficus es una de las plantas que necesitas en el interior de tu casa debido a su versatilidad, ya que se puede poner tanto en casas grandes como en departamentos pequeños. Lo que resalta del ejemplar son sus hojas, pero para ello hay que saber dónde no la debes poner y evitar una zona donde podrían secarse. Conoce las 4 especies que sobreviven aunque olvides regarlas.

Lo que pocos saben de esta especie es que requiere de cuidados sencillos, pero si se le pone mucha atención, llega a florecer y dar frutos parecidos a los higos durante la primavera. Una de sus principales características, además de aportar diseño al hogar, es que purifica el aire, ya que sus hojas absorben algunos gases tóxicos. ¿En qué parte de la casa debes colocar las potus en agua para que tengan hojas verdes y saquen raíz rápido?

En qué parte de la casa no debes poner NUNCA el ficus: podría secarse rápido|Pinterest

El lugar donde no debes colocar el ficus

La parte de la casa donde nunca debes poner el ficus es cerca de una ventana, pues, pese a que necesita de luz natural para mantener sus hojas verdosas, los rayos intensos del sol provocarían que se seque rápido.

Cabe mencionar que debes evitar ponerla detrás de una ventana solo durante verano, que es la temporada donde el calor se intensifica. Mientras que en invierno sí se recomienda hacer esta práctica, ya que lo gélido del ambiente podría secar sus hojas.

En cuanto al riego, el ficus no requiere de mucha agua; por ello, lo ideal es rociarla en la tierra o en las hojas de una manera moderada. No obstante, este proceso sí se recomienda hacerlo todos los días.

Cualidades del ficus en el hogar

Esta especie de plantas es muy buena para decorar interiores y para purificar el aire, así como para reducir los niveles de estrés y aportar tranquilidad a las personas. Mientras que en el Feng Shui, tiene un significado positivo al ayudar con el control y la atracción de las buenas energías en el hogar, según un artículo del portal AD Magazine.

Si tienes pensado poner un ficus en tu casa por todo lo que le puede aportar a tu hogar, tienes que saber que su precio en el mercado ronda entre los 180 y 450 pesos en viveros locales o tiendas especializadas en la venta de plantas.