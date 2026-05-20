Cómo maquillar los ojos encapotados con efecto lifting visual: paso a paso

Contrario a lo que suele pensarse, maquillar los ojos encapotados no es en lo absoluto complicado, sino que hay que saber cuáles son los delineados más aptos y cómo poner las sombras para que no se terminen arruinando con cada parpadeo. De esta manera se puede hacer que el rostro luzca afinado visualmente con efecto lifting, que se refiere a la técnica que prioriza la zona alta de la cara.

Para conseguirlo, en el makeup para párpado encapotado es escencial el delineador, sombras de tonos claros y máscaras de pestañas con efecto alargador, pues con solo estos tres productos es posible crear un "beauty look" que le favorece a todos. La clave está en afinar el área los pómulos y suavizar el área del párpado, lo que amplifica la mirada y hasta disimula las arrugas.

Cómo maquillar los ojos encapotados para verte más joven: la técnica de lifting que es infalible

Aplica primer o corrector en el párpado . Si vas a usar sombras, pero te preocupa que con el paso de las horas vayan desvaneciéndose, lo primero que tienes que hacer es ponerte un poco de primer especial o corrector. Difumina con una brocha limpia y deja secar; esto hará que los pigmento se adhieran mejor a la piel.



. Si vas a usar sombras, pero te preocupa que con el paso de las horas vayan desvaneciéndose, lo primero que tienes que hacer es ponerte un poco de primer especial o corrector. Difumina con una brocha limpia y deja secar; esto hará que los pigmento se adhieran mejor a la piel. Usa un trozo de cinta para el efecto lifting . Para que los ojos encapotados se vean más grandes, hay que hacer que la mirada se vea estilizada . Aquí puedes usar un pedazo de cinta y ponerlo de forma diagonal justo donde se termina el ojo; usa esta forma como guía para poner las sombras y retira con cuidado.

Tips de belleza que son infalibles para maquillar los ojos encapotados|Pinterest

. Para . Aquí puedes usar un pedazo de cinta y ponerlo de forma diagonal justo donde se termina el ojo; usa esta forma como guía para poner las sombras y retira con cuidado. Haz un delineado suave que destaque en la parte final de la mirada . El "cat eye" muy pronunciado no siempre queda bien al momento de maquillar los ojos encapotados



. Riza perfectamente las pestañas y pon rímel que las alargue . Con ayuda de un enchinador o una cuchara, riza tus pestañas muy bien, procurando que queden paradas. Por último aplica un rímel que aumente su longitud.

El maquillaje tipo lifting ayuda a rejuvenecer los ojos encapotados|Freepik

. Con ayuda de un enchinador o una cuchara, riza tus pestañas muy bien, procurando que queden paradas. Por último aplica un rímel que aumente su longitud. Complementa con un maquillaje de efecto lifting. El resto del makeup es muy importante para maquillar los ojos encapotados tipo lifting y que la cara luzca rejuvenecida. Algunos de los productos que no te pueden faltar es el contorno y el rubor, ambos aplicados suavemente en la zona alta de los pómulos

¿Cómo saber si tengo los ojos encapotados?

En cuanto a cómo se pueden identificar los ojos encapotados, hay que mirarse al espejo y si la piel de las cejas se une por completo con el párpado móvil, entonces sí se tiene esta característica física, según explica la experta en maquillaje Stephanie Holiday. Por esto es que los párpados siempre parecen estar "escondidos", a diferencia de los párpados que tienen mayor separación o los que parece estar alargados.

