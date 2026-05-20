En la actualidad, las casas modernas tienen ciertas características en particular, y entre ellas están los muebles o electrodomésticos más recientes y con alta tecnología, pero en pleno 2026 lo vintage va recuperando terreno, como por ejemplo estas 5 opciones del escurridor de platos de este estilo. El reemplazar las sillas por modelos retro le dará un cambio de 180 grados a tu casa. Por ello, traemos para ti estas 6 opciones.

Es preciso mencionar que para reemplazar las sillas modernas por modelos retro no es necesario remodelar por completo el área del comedor, pues se pueden integrar perfectamente con los materiales de esta época que utilizan en la mayoría de interiores. Conoce en qué parte del hogar no debes poner NUNCA el ficus: podría secarse rápido.

Los reemplazos de las sillas modernas

1. Texturas naturales: Las sillas tejidas con fibras naturales le darán un toque vintage y bohemio al comedor, e invitan a pasar largas horas en la sobremesa.

6 opciones para reemplazar las sillas modernas de tu casa por modelos retro|Pinterest

2. Tapizadas en terciopelo: El asiento es acogedor debido a la tela con la que está tapizado. Con ello tendrás un comedor que estuvo a la moda en los 50’s.

6 opciones para reemplazar las sillas modernas de tu casa por modelos retro|Pinterest

3. Con reposabrazos: Esta silla puede estar ubicada en cualquier parte de la casa. Lo que destaca es su estructura de madera barnizada y su reposabrazos resistente.

6 opciones para reemplazar las sillas modernas de tu casa por modelos retro|Pinterest

4. Respaldo de listones: Este tipo de sillas fue tendencia a principios del siglo XX. Debido al material con el que está hecha, es superresistente.

6 opciones para reemplazar las sillas modernas de tu casa por modelos retro|Pinterest

5. De cuerda: Es la silla perfecta si quieres darle a tu casa un toque rústico-vintage. Puedes utilizarlas junto con una mesa de madera para instalar en el patio y comer al aire libre durante esta época de verano.

6 opciones para reemplazar las sillas modernas de tu casa por modelos retro|Pinterest

6. Respaldo cruzado: Este tipo de sillas son las básicas en los comedores al estilo vintage o para las casas de campo. Una de sus cualidades es su alta resistencia gracias a la madera de caucho.