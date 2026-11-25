Lo de hoy son los stickers de WhatsApp por audio. Así como lo lees, la famosa aplicación de mensajería comenzó a implementar una herramienta que permite acompañar de imágenes y animaciones con grabaciones de voz, frases y efectos de sonido. Lo mejor de todo es que con esta actualización puedes crearlos tú mismo desde el editor de la app sin descargar ningún programa adicional. Aquí te contamos paso a paso lo que tienes que hacer:

Abre tu WhatsApp y entra a una conversación. Pulsa el ícono de menú donde se encuentran los emojis. Selecciona la pestaña de stickers y presiona la opción de “crear sticker”. Busca el nuevo ícono de onda sonora que aparece en el editor. Selecciona si quieres grabar tu propia voz o utilizar un archivo de audio. Recorta el sonido para elegir el fragmento que acompañará la imagen. Escúchalo en la vista previa y listo, si te gusta, mándalo.

Toma en cuenta que los stickers creados con fotografías admiten fragmentos de audio de hasta 10 segundos.

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¿También puedo hacer stickers animados con sonido?

Sí, no solo podrás hacer stickers de imágenes con sonido, también existe la posibilidad de convertir videos cortos en stickers animados. Para hacerlo, entra al mismo apartado que en las imágenes y selecciona un video. Ahí podrás elegir si quieres conservar el audio o cambiarlo con otro archivo.

¿Por qué no me aparece la opción de stickers con audio?

Si todavía no te aparece el ícono de las ondas sonoras, no te preocupes; la función se ha estado habilitando gradualmente, por lo que de momento no todas las cuentas cuentan con la herramienta. Una opción es que revises Google Play y la App Store para ver si te falta alguna actualización; si no, solo queda esperar.

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