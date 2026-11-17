En la actualidad, una buena conversación por WhatsApp se define por los stickers que hay de por medio. No te limites a tener los stickers que te robas de otros chats; crea los tuyos y compártelos cuando tú quieras. Para que puedas comenzar a crear tus propios paquetes de stickers para WhatsApp, tenemos algunas plantillas de Snoopy que puedes usar para las conversaciones que tengas con tus amigos y tu familia. Aquí tienes 4 plantillas de stickers para WhatsApp, elige tus favoritas:

Plantilla 1

Plantilla 2

Plantilla 3

Plantilla 4

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La idea es que elijas los stickers que más te gusten para que los descargues en la galería del celular y puedas iniciar de inmediato a crear tu propio paquete de Snoopy.

¿Cómo crear tus propios stickers de WhatsApp?

Si ya tienes tus imágenes de stickers de Snoopy para WhatsApp en tu galería y no tienes idea de cómo comenzar a crear tus propios stickers, es muy fácil y aquí te lo explicamos paso a paso:

Lo primero que tienes que hacer es recortar en un pequeño cuadrado los stickers que deseas crear para separarlo de la plantilla.

los stickers que deseas crear para separarlo de la plantilla. Abre la aplicación de WhatsApp .

. Entra a una de tus conversaciones o al chat que tienes contigo mismo.

o al chat que tienes contigo mismo. Entra al menú donde tienes tus stickers.

Al principio sale un icono con la frase “ Crear Sticker ”, dale clic.

”, dale clic. Una vez dentro, elige la foto de Snoopy que descargaste y recortaste.

que descargaste y recortaste. En la parte de abajo, elige el recorte automático .

. Presiona el icono de la parte inferior derecha donde se ven dos cuadritos y un “+” para guardarlo, o envíalo y después guárdalo como siempre.

para guardarlo, o y después guárdalo como siempre. Listo, ya tienes tus stickers para WhatsApp de Snoopy.

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