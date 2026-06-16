Cómo puedes lavar tus gorras sin que pierdan su forma

Durante mucho tiempo, las gorras solamente se consideraban por ser una prenda para protegerte del sol, pero ahora se han convertido en un aditamento excelente para tu ropa, con el cual puedes elevar el aspecto de tu outfit con un aspecto más deportivo o casual.

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Sin embargo, es una prenda que fácilmente puede almacenar suciedad, obteniendo un aspecto descuidado. No lo vayas a meter a la lavadora; te explicaremos cómo puedes lavar tus accesorios sin que pierdan su forma.

¿Cómo lavar gorras para que no se estropeen?

Las gorras, al permanecer en constante contacto con tu piel y cuero cabelludo, es usual que puedan acumular sebo de tu cabeza, suciedad y piel muerta, por lo que es fundamental hacerles una limpieza constante. Por lo que se recomienda hacerlo cada 3 semanas para un buen aspecto y eliminar toda la suciedad, frecuencia que suele aumentar si lo usas constantemente o para hacer ejercicio.

Para hacer su limpieza, recomienda seguir algunos pasos para lavar la prenda sin que pierda su forma, instrucciones recomendadas por una reconocida marca de gorras:

En un recipiente agrega agua fría y detergente suave. Remojamos la prenda por 15 minutos. Con un cepillo de dientes viejo o un paño limpio, frota sobre la suciedad. Enjuagamos con abundante agua fría. Escurrimos sobre una toalla y dejamos secar al aire en una superficie plana; no lo dejes bajo el sol.

Otra gran alternativa que puedes optar es el uso de lavado en seco, ya que es un producto en el que no se aplican grandes cantidades de agua; solamente debemos rociarlo sobre la suciedad y cepillar la zona con un cepillo suave para finalmente dejar secar.

¿Qué pasa si lavo mi gorra en la lavadora?

Para gorras con visera de cartón, las que son vintage, con materiales de piel y gamuza, hay que tener mucho cuidado; se recomienda no meterlas a la lavadora, ya que pueden deformarse con su fuerte movimiento. Aunque puedes hacer uso de “jaulas para gorras” y con ciclos delicados con la finalidad de lavar la prenda sin que pierda su forma.

Aun así, se recomienda que dejemos esa alternativa como la última opción, optando preferentemente por el uso de la limpieza a mano, ya que así lograremos eliminar la suciedad, además de mantener su forma por más tiempo.