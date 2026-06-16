Susana Zabaleta arremete contra Christian Nodal y critica a Ángela Aguilar en plena presentación: “Pobrecita enana”

Las redes sociales se han encendido luego de que la actriz, cantante y conductora mexicana Susana Zabaleta diera su punto de vista sobre una de las parejas mexicanas que forman parte del mundo de la farándula; así es, hablamos de Christian Nodal y Ángela Aguilar.

¿Qué dijo Susana Zabaleta sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

En un reciente concierto realizado en Monterrey, la intérprete de “Soy Loca Por Ti”, muy a su estilo y cómo acostumbra realizó críticas de manera directa y sin filtro, esta vez fueron hacia la nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre así como hacia el esposo de esta; Christian Nodal. Los hechos sucedieron en el Estadio GNP, en donde Zabaleta realizó un homenaje al Divo de Juárez, Juan Gabriel. En dicha presentación la reconocida actriz hizo referencia a los fuertes señalamientos que ha recibido Ángela Aguilar, pues señaló que es el público quien siempre se encarga de criticar negativamente a las mujeres cuando se trata de un tema de infidelidades.

"Ay, es que las mujeres acabamos odiando al hijo de …. Le echan la culpa toda a la pobrecita enana, pero la verdad es que el hijo …, ¿no? De todo nos echan la culpa a nosotros y una dice ‘mandé’", fueron palabras de la cantante en un video que ha ganado viralidad en redes, plataformas en donde diversos internautas han tenido diversas reacciones. Por otro lado, Zabaleta expresó que Ángela suele decir elocuencias, así como ellas.

Hasta el momento ni Ángela Aguilar ni su esposo Christian Nodal han hecho declaraciones al respecto, sin embargo estas críticas llegan luego de que la pareja ha mostrado públicamente que continúan juntos ya que hace unas semanas comenzaron especulaciones sobre una posible ruptura, hecho que ha quedado desmentido luego de que ambos demostraran su amor en público en un reciente concierto de Nodal realizado en la Monumental Plaza de Toros México.

¿Quién es Susana Zabaleta?

Susana Zabaleta es una reconocida actriz, productora, conductora y cantante de soprano mexicana. Algunos de sus éxitos más reconocidos son “Pecado Mortal”, “Soy Loca Por Ti”, “No Te Pude Retener”, “Mi Amante Amigo”, “Algo Contigo”, “Vete de Mi”, entre otras. Algunas de las puestas en escena en las que ha participado son “The Prom”, “Los Locos Addams”, “El Hombre de la Mancha”, “El Violinista en el Tejado”, por mencionar algunas. Por otro lado, ha debutado en Disney ya que dió su voz al personaje de “Pocahontas”.