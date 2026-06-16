¿Cómo pulir y suavizar los talones agrietados en casa usando el truco del vinagre?

De acuerdo con expertos del cuidado de la piel, muchas personas usan baños caseros de vinagre para mantener unos pies suaves, especialmente en la zona de los talones, donde se acumula piel muerta y suciedad.

El resecamiento y engrosamiento de esta zona de la planta del pie necesita de un cuidado especial para poder ablandarse y así desprender la piel muerta, evitando o eliminando las grietas.

Se trata de un compuesto que actúa como un exfoliante químico suave que rompe las uniones celulares de la piel muerta sin la necesidad de fricciones agresivas iniciales. Ablanda mecánicamente las capas endurecidas y facilita el limado manual, para una mejor hidratación de la zona.

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El uso del vinagre para suavizar los talones agrietados

Algunas de las herramientas que necesitaremos para llevar a cabo este proceso son el vinagre blanco destilado o vinagre de manzana, una tina o palangana lo suficientemente amplia para sumergir ambos pies por completo.

Una piedra pómez o raspador de pies con grano suave para no lastimar el tejido sano, una crema oclusiva espesa (como vaselina sólida) y calcetines de algodón.

Preparación del baño

Vierte en la tina una parte de vinagre por cada dos partes de agua tibia. Una medida estándar es 1 taza de vinagre por 2 tazas de agua. Mezcla y asegúrate de que el agua esté templada e introduce los pies.

La forma correcta de suavizar los talones agrietados con vinagre|MAZKO VADIM

Tiempo de espera

Deja tus pies sumergidos entre 15 y 20 minutos. Este tiempo es suficiente para que el vinagre debilite la queratina que se acumula en las durezas de los talones.

Pulido de durezas

Usa la piedra pómez, saca un pie de la tina y sécalo muy ligeramente. Pasa esta herramienta haciendo movimientos en una sola dirección por la zona crítica y con una fuerza moderada.

La receta del baño de vinagre para los talones agrietados|MAZKO VADIM

Enjuaga e hidrata

Al final, enjuaga tus pies con agua corriente para retirar los restos de piel muerta y el olor a vinagre y después pasa una toalla con toques suaves. Al final, aplica el ungüento e inmediatamente ponte los calcetines de algodón para que tus pies absorban el hidratante durante la noche.

