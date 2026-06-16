Los moretones pueden aparecer en el momento menos oportuno y, aunque forman parte natural del proceso de recuperación del cuerpo, muchas veces generan incomodidad cuando quedan en zonas visibles como el rostro, los brazos o las piernas. Ya sea por una entrevista de trabajo, un evento especial o simplemente por cuestiones de imagen personal, es común buscar una manera rápida y efectiva de disimularlos. Afortunadamente, no es necesario contar con productos profesionales ni tener experiencia en maquillaje para lograrlo. La clave está en identificar el tono del moretón y utilizar los productos adecuados para neutralizar su color antes de aplicar una base que unifique la piel. De esta forma, es posible conseguir una cobertura mucho más natural y duradera, evitando que la marca siga siendo evidente a simple vista. Sigue estos consejos:

Estas son las 2 formas más sencillas y rápidas de ocultar un moretón

El objetivo es disminuir su apariencia antes de aplicar la base, para que el resultado se vea más uniforme y natural. Lo más importante es colocar los productos con pequeños toques, evitando frotar la zona para no retirar la cobertura.

Cómo maquillar un moretón para que no se vea: 2 formas de hacerlo fácil y rápido|Canva

1. Reduce el color del moretón. Antes de usar la base, observa qué color predomina en la marca y haremos uso de la teoría del color.

Si el moretón se ve muy oscuro, con tonos morados o azulados, opta por un corrector de tono naranja o durazno intenso. Si presenta un color azul claro o violeta suave, un corrector amarillo puede ayudar a suavizarlo visualmente. Cuando el moretón ya está en una etapa más avanzada y luce verdoso o amarillento, los tonos rosados o lilas suelen funcionar mejor para equilibrar su apariencia.

Antes de usar la base, observa qué color predomina en la marca y haremos uso de la teoría del color. 2. Asegura la primera capa. Una vez aplicado el corrector, coloca una ligera cantidad de polvo translúcido. Esto ayudará a mantener el producto en su lugar y facilitará la aplicación del maquillaje que sigue.

Una vez aplicado el corrector, coloca una ligera cantidad de polvo translúcido. Esto ayudará a mantener el producto en su lugar y facilitará la aplicación del maquillaje que sigue. 3. Unifica el color de la piel. Después, aplica una base o corrector que coincida con tu tono de piel. Hazlo con movimientos suaves y pequeños toques hasta que la zona se integre con el resto del rostro o del cuerpo, sin que se note una diferencia de color.

Después, aplica una base o corrector que coincida con tu tono de piel. Hazlo con movimientos suaves y pequeños toques hasta que la zona se integre con el resto del rostro o del cuerpo, sin que se note una diferencia de color. 4. Haz que dure más tiempo. Añade una capa ligera de polvo translúcido sobre el maquillaje. Si necesitas que la cobertura permanezca intacta durante varias horas, puedes complementar con un fijador para maquillaje que ayude a conservar el acabado por más tiempo.

Método rápido con corrector y base para maquillar moretones

Si no tienes varios tonos de corrector en casa, también puedes disimular un moretón utilizando únicamente un corrector de alta cobertura y una base de maquillaje.

