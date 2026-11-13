Cómo limpiar el armario antes de sacar la ropa de invierno y que tus prendas no huelan a humedad

Limpiar el armario antes de sacar la ropa de invierno es fundamental para evitar que las prendas acumulen olor a humedad, polvo o encierro. Para conseguirlo, lo primero es vaciar completamente los estantes y cajones, retirar la suciedad de todas las superficies y dejar que el interior se ventile hasta quedar completamente seco.

También conviene revisar las paredes y los rincones para detectar posibles manchas de moho o filtraciones. Con el cambio de temporada, los espacios de almacenamiento suelen permanecer cerrados durante varios meses.

Esa falta de circulación de aire, sumada a la humedad ambiental, puede favorecer la aparición de malos olores y hongos. Por eso, especialistas en organización y limpieza recomiendan aprovechar este momento para revisar el estado del mueble, descartar lo que ya no se utiliza y preparar un espacio limpio antes de acomodar nuevamente la ropa.

¿Cómo limpiar el armario antes de guardar la ropa de invierno?

La organizadora profesional japonesa Marie Kondo, autora de La magia del orden, popularizó la importancia de conservar únicamente las prendas que cumplen una función o generan satisfacción. Aunque su método se enfoca principalmente en la organización, aprovechar el cambio de temporada para ordenar también permite limpiar mejor cada espacio.

Sigue este procedimiento para preparar el armario:

Vacía todos los compartimentos: retira ropa, cajas, zapatos y accesorios para acceder a cada rincón. Elimina el polvo: utiliza un paño de microfibra para limpiar estantes, cajones, puertas y barras. No olvides las esquinas y las uniones. Limpia las superficies: utiliza un paño ligeramente humedecido con agua y jabón neutro, siempre que el material del mueble lo permita. Evita empapar la madera o los aglomerados. Revisa las señales de humedad: observa si hay manchas oscuras, pintura descascarada o un olor persistente a encierro. Si encuentras moho, identifica y soluciona primero el origen de la humedad. Deja secar y ventila: mantén las puertas abiertas hasta que el interior esté completamente seco antes de volver a colocar las prendas.

La especialista en limpieza y autora Melissa Maker, creadora de Clean My Space, también destaca en sus recomendaciones la importancia de limpiar de manera sistemática y utilizar productos adecuados para cada superficie.

¿Qué poner en el armario para evitar el olor a humedad en la ropa?

Una vez que el mueble está limpio y seco, el siguiente paso es controlar la humedad y favorecer la circulación del aire. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) advierte que el control de la humedad es fundamental para prevenir el crecimiento de moho en interiores.

Estas medidas ayudan a conservar las prendas en mejores condiciones:

Utiliza absorbentes de humedad: los productos comerciales con cloruro de calcio o gel de sílice pueden ayudar a reducir la humedad en espacios cerrados. Sigue las instrucciones del fabricante.

los productos comerciales con cloruro de calcio o gel de sílice pueden ayudar a reducir la humedad en espacios cerrados. Sigue las instrucciones del fabricante. Evita guardar ropa húmeda: asegúrate de que sweaters, abrigos y pantalones estén completamente secos antes de almacenarlos.

asegúrate de que sweaters, abrigos y pantalones estén completamente secos antes de almacenarlos. No sobrecargues los estantes: deja espacio entre las prendas para facilitar la circulación del aire.

deja espacio entre las prendas para facilitar la circulación del aire. Lava los textiles antes de guardarlos: los restos de sudor, perfumes o suciedad pueden generar olores desagradables con el paso del tiempo.

los restos de sudor, perfumes o suciedad pueden generar olores desagradables con el paso del tiempo. Ventila periódicamente: abre las puertas del armario y las ventanas de la habitación cuando las condiciones ambientales lo permitan.

Las bolsitas perfumadas y los aromatizantes pueden aportar una fragancia agradable, pero no eliminan la humedad ni solucionan un problema de moho. Lo más efectivo es mantener el armario seco, limpio y ventilado. Así, cuando llegue el momento de utilizar nuevamente la ropa de invierno, las prendas estarán listas para salir del encierro sin olores desagradables.