Quita el olor a humedad de tus toallas con este ingrediente de cocina

Los remedios caseros se han convertido en una oportunidad a la que muchas personas acuden para tratar sus problemas con elementos naturales, baratos y a la vez efectivos. Aunque algunos no consideren que es lo mejor, en casos como estos no estaría mal intentarlo. Si tus toallas han adquirido un olor desfavorable parecido al de la humedad… he aquí la solución gracias al vinagre.

¿Por qué el vinagre quita el olor a humedad de tus toallas?

El vinagre se ha convertido en un auténtico elemento multiusos en el hogar. Cuando la limpieza es constante, en ocasiones las toallas o trapos terminan con olores desagradables. Pese a que ya los lavaste con jabón y fragancias diversas, se indica que el aroma a humedad no desaparece. Por eso el vinagre blanco se recomienda gracias a su ácido acético, el cual disuelve residuos de detergente y suavizante que se impregnaron en las toallas o trapos.

En ese sentido, algunos recomiendan colocar un poco de vinagre en el lavado, agregando también bicarbonato, indicando que este último elemento mejora la limpieza de las telas y neutraliza los olores diversos que no resultan agradables.

¿Cómo usar el vinagre blanco para eliminar el olor a humedad de tus toallas?

1.- Separa tus toallas olorosas del resto de tu ropa o prendas, pónlas en la lavadora y llena con una carga ligera-mediana de agua.

2.- Agrega el detergente que usas con normalidad, no pienses que con ponerle más será mejor.

3.- En el compartimento para detergente, coloca entre media y una taza de vinagre blanco, mientras que en el tambor directamente vaciarás dos o tres cucharadas de bicarbonato de sodio. Si usas suavizante, no lo uses en este lavado especial buscando terminar con el olor a humedad.

4.- Trata de seguir las indicaciones que vienen en las toallas, buscando que la tela tenga un lavado correcto, donde se toma en cuenta incluso si se puede usar agua tibia o caliente.

5.- Finalmente las secarás directamente al sol… en caso de ser posible. Si no, un lugar bien ventilado y donde se cuelguen hasta secarse completamente bastará.