Dile adiós a la campana extractora: esta es la solución que elimina el ruido visual en la cocina y se ve mucho más limpia

La alternativa que puede reemplazar a la campana extractora convencional es la placa de cocción con sistema de extracción integrado, también conocida como placa con extractor incorporado. Este electrodoméstico combina la superficie donde se cocina con un mecanismo que aspira los vapores, el humo y los olores, sin necesidad de instalar una campana voluminosa sobre la encimera.

Su principal atractivo está en el diseño: al eliminar un elemento suspendido sobre la cocina, se consigue una visual más despejada y continua. Esto resulta especialmente interesante en ambientes abiertos, cocinas con islas centrales y espacios donde se busca mantener una conexión estética con el comedor o la sala de estar.

La tendencia responde a una de las prioridades del diseño contemporáneo: integrar los electrodomésticos y reducir los elementos que interrumpen la continuidad visual. Estudios especializados en cocinas, como Naked Kitchens, destacan el valor de los diseños funcionales que mantienen una estética ordenada y aprovechan cada superficie.

¿Cómo funciona una placa de cocción con extracción incorporada?

A diferencia de las campanas tradicionales, que capturan el aire desde arriba, estos sistemas incorporan un extractor en el centro o en uno de los laterales de la placa. De esta manera, los vapores y olores se absorben cerca del recipiente donde se prepara la comida.

Existen diferentes modelos y configuraciones:

Extracción central: incorpora una abertura en el medio de la placa por donde se absorben los vapores.

incorpora una abertura en el medio de la placa por donde se absorben los vapores. Extracción lateral: utiliza una rejilla ubicada junto a las zonas de cocción para captar el aire.

utiliza una rejilla ubicada junto a las zonas de cocción para captar el aire. Sistemas de recirculación: filtran el aire mediante filtros específicos y lo devuelven a la cocina.

filtran el aire mediante filtros específicos y lo devuelven a la cocina. Sistemas con salida al exterior: conducen el aire extraído hacia afuera de la vivienda mediante conductos.

Antes de elegir una, es importante comprobar sus requisitos de instalación, la capacidad de extracción y el mantenimiento de los filtros.

¿Qué ventajas tiene este sistema para renovar el diseño de una cocina?

La principal ventaja es estética, pero no es la única. Al prescindir de una campana suspendida, se libera el espacio visual sobre la placa y se pueden diseñar islas más limpias, con estanterías, luminarias o revestimientos que antes podían quedar condicionados por la instalación.

Estos son sus beneficios:

Mayor continuidad visual: permite mantener despejada la pared o el techo sobre la zona de cocción.

permite mantener despejada la pared o el techo sobre la zona de cocción. Integración en islas: resulta especialmente útil cuando la placa se instala en una superficie central.

resulta especialmente útil cuando la placa se instala en una superficie central. Diseño contemporáneo: acompaña cocinas minimalistas, modernas y de concepto abierto.

acompaña cocinas minimalistas, modernas y de concepto abierto. Captación cercana a la fuente: aspira los vapores desde la superficie de cocción, aunque su eficacia depende del modelo y de las condiciones de uso.

Sin embargo, no es una solución adecuada para todas las cocinas. Requiere revisar el espacio disponible debajo de la encimera, la ubicación de los conductos y las indicaciones del fabricante. También hay que considerar que las ollas altas pueden modificar la circulación de los vapores y que los filtros necesitan limpieza periódica.

Por eso, antes de reemplazar una campana tradicional, conviene consultar con un profesional especializado en diseño e instalación de cocinas. Una placa con extracción incorporada puede ofrecer una estética mucho más limpia, siempre que sus prestaciones se adapten a las necesidades reales del hogar.