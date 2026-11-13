9 ideas de peinados altos y hermosos que te harán ver elegante sin tanto esfuerzo

Llevar el pelo recogido es una de las mejores alternativas para lucir arreglada, pero sin tener que pasar horas frente al espejo ni con herramientas de calor. Y uno de los estilos que están arrasando en las tendencias de belleza 2026, son los peinados altos, que además de que se ven preciosos, sirven para enmarcar las facciones al instante.

¿Cómo arreglarte el pelo en poco tiempo? Los peinados altos que son fáciles de hacer y lucen bonitos

Coleta alta con pelo lacio . Para darle un giro a la tradicional coleta que todas conocen, puedes hacerla con la cabellera perfectamente alaciada que se ve elegante.

. Para que se ve elegante. Chongo tipo relamido con “baby hairs” . Si quieres llevar todo el pelo recogido, pero sin que se vea anticuado, hazte un chongo relamido con gel y “baby hairs” sobre la frente.

. Si quieres llevar todo el pelo recogido, pero sin que se vea anticuado, hazte un sobre la frente. Trenza con raya media. Uno de los peinados altos más cómodos para todos los días, son las trenzas. El secreto para enmarcar el rostro está en hacer una raya media y que quede bien firme.

peinados altos 9 ideas de peinados con efecto alto para usar todos los días. FOTO: Pinterest

Media cola con “spikee buns” . Si no te decides entre llevar el pelo suelto o recogido, prueba la opción intermedia. Las medias coletas se ven muy bonitas y cuando se dejan “piquitos” le dan un toque muy favorecedor.

. Si no te decides entre llevar el pelo suelto o recogido, prueba la opción intermedia. Las medias coletas se ven muy bonitas y cuando se dejan “piquitos” le dan un toque muy favorecedor. Dos chonguitos con trenzas al frente . Los dos chongos deben ir lo más alto que el largo de la melena permita, ya que esta es la cualidad de los peinados altos que estilizan el rostro . Si no tienes fleco, deja un par de trenzas cayendo al frente.

. Los dos chongos deben ir lo más alto que el largo de la melena permita, ya que esta es . Si no tienes fleco, deja un par de trenzas cayendo al frente. Peinados altos con rizos. Para esos días en los que te quieras ver un poco más arreglada, apuesta por las coletas perfectamente ordenadas que conservan los rizos. Puedes dejarlos al natural o remarcarlos con la tenaza.

peinados altos 9 ideas de peinados con efecto alto para usar todos los días. FOTO: Pinterest

Fruncido con pelo ondulado . Uno de los peinados que parecen difíciles de hacer, pero no toman más de 10 minutos , son los fruncidos a media melena. Se puede llevar con o sin raya; lacio o con ondas suaves.

. Uno de , son los fruncidos a media melena. Se puede llevar con o sin raya; lacio o con ondas suaves. Moño alto estilo “clean look” . Para que el maquillaje sea el protagonista definitivo de tus atuendos, no hay nada como los moños altos que imitan la tendencia de “clean look” con gel y spray . Hazte la raya media para que las facciones se enmarquen.

. Para que el maquillaje sea el protagonista definitivo de tus atuendos, no hay nada como . Hazte la raya media para que las facciones se enmarquen. Pony tal con vuelto de pelo. Otra de las versiones de “colas de caballo” modernas y elegantes, son las que van altas con un vuelto de la misma cabellera. Solo necesitas tomar un mechón y pasarlo alrededor de la liga.

peinados altos 9 ideas de peinados con efecto alto para usar todos los días. FOTO: Pinterest

a