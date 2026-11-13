Cómo reemplazar el gel de ducha para evitar la piel seca y tenerla suave y flexible

Reemplazar el gel de ducha convencional por un jabón clásico de glicerina puede ser una opción para evitar la sensación de tirantez después del baño y mantener la piel suave y flexible. Este tipo de producto humecta y ayuda a retener agua en la capa superficial de la piel.

Sin embargo, el resultado depende de su formulación: conviene elegir jabones sin fragancias intensas, colorantes ni detergentes agresivos. Los geles de ducha no son necesariamente perjudiciales, pero algunas fórmulas contienen tensioactivos y perfumes que pueden resultar demasiado agresivos para las pieles secas o sensibles.

Además, las duchas prolongadas y el agua muy caliente pueden debilitar la barrera cutánea y favorecer la pérdida de humedad. Por eso, cambiar el producto de limpieza y modificar algunos hábitos puede ayudar a mejorar el aspecto y la textura de la piel.

¿Por qué el jabón de glicerina puede reemplazar al gel de ducha?

La glicerina es un humectante, es decir, una sustancia capaz de atraer agua y contribuir a mantener la hidratación de la capa externa de la piel. Por esta razón, se utiliza en numerosas cremas, lociones y productos de limpieza.

Los jabones clásicos de glicerina pueden ser una alternativa para la higiene diaria, siempre que tengan una fórmula suave. No obstante, es importante recordar que no todos los jabones en barra son iguales: algunos tienen un pH alcalino que puede alterar la barrera cutánea y aumentar la sequedad.

Para elegir uno adecuado, conviene prestar atención a estas características:

Glicerina entre sus ingredientes: ayuda a mantener la humedad de la superficie cutánea.

ayuda a mantener la humedad de la superficie cutánea. Sin perfumes intensos: reduce la exposición a componentes que pueden provocar irritación.

reduce la exposición a componentes que pueden provocar irritación. Fórmula suave: es preferible evitar productos con detergentes agresivos.

es preferible evitar productos con detergentes agresivos. Apto para piel sensible: puede ser una mejor elección cuando existe tendencia a la sequedad o la tirantez.

La Academia Estadounidense de Dermatología (AAD) recomienda utilizar limpiadores suaves y sin fragancia para las personas con piel seca.

¿Cómo usar jabón de glicerina para evitar la piel seca después de bañarse?

Además de elegir un producto adecuado, la manera de ducharse influye en la hidratación. La AAD aconseja limitar los baños a unos 5 o 10 minutos, utilizar agua tibia y aplicar una crema hidratante inmediatamente después de secarse.

Para conservar la suavidad y flexibilidad de la piel, se pueden incorporar estos hábitos:

Usar poca cantidad de jabón: limpiar suavemente sin frotar en exceso. Evitar el agua muy caliente: las temperaturas elevadas pueden eliminar parte de los lípidos naturales de la piel. Secarse sin restregar: utilizar una toalla mediante pequeños toques. Aplicar crema hidratante: hacerlo con la piel todavía ligeramente húmeda ayuda a retener el agua.

DermNet, portal especializado en dermatología nutrido por especialistas, también destaca la importancia de los limpiadores suaves y los emolientes para proteger la barrera cutánea. En definitiva, los jabones clásicos de glicerina pueden reemplazar al gel de ducha si se elige una fórmula adecuada.