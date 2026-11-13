Estos son los colores en tendencia para árboles de Navidad elegantes

Tratando de darle vuelta a lo tradicional de ciertos colores y texturas en los adornos de Navidad y en el arbolito… 2026 llega con estas tendencias para darle vuelta al concepto. En ese sentido, estos son 3 colores que se indican como oportunidades para lograr elegancia en los distintos espacios donde se adornará de forma navideña. Checa cuál te gusta más y aplícalo o adáptalo con otros tonos clásicos.

¿Por qué estos 3 colores son elegantes para adornar en Navidad 2026?

Aunque cada persona tiene su definición de elegancia, algunos expertos indican que los colores y texturas propuestas aquí pueden darle un toque y esencia moderna. En ese sentido, el primer paso es soltar los clásicos verdes y rojos. Segundo, la intención es lograr mucha personalidad cuando los invitados lleguen a un hogar que no está impregnado de los clásicos tonos y texturas. Echa un vistazo y decide si te convence para aplicarlo en tus espacios personales.

Azul empolvado y plata: árbol de Navidad con aires invernales

Aquí el cambio de lo típico en los adornos de Navidad sería drástico. Se proponen tonalidades frías que aluden a los climas invernales y al mismo tiempo presentando un ambiente delicado que sin lugar a dudas se percibe moderno. El árbol tendrá esferas azules, plateadas con efecto de nieve, adornos de cristal y acabados iridiscentes. Y si quieres suavizar un poco el brillo, usa cintas satinadas, tratando de darle movimiento a las ramas.

Borgoña y ciruela: Navidad con colores intensos

Los inexpertos indicarían que esto es un típico color rojo, sin embargo es un cambio total de personalidad gracias a los colores ciruelas, borgoña, vino y granate. Esto expresa tradición y al mismo tiempo algo más adulto-sofisticado-sobrio. Se argumenta que estas tonalidades reflejan profundidad, alejándose del brillo de los colores más típicos. Entonces, se recomienda agregar los toques finales con adornos en dorado envejecido, esferas satinadas, moños de terciopelo y listones anchos.

Champagne y marfil: Navidad con elegancia y luminosidad

El primer impacto de estilo se asocia con la delicadeza de los colores, acercándose a lo sofisticado y calmo al mismo tiempo. Aquí se anima a las personas para jugar con los acabados y encontrar tu propio estilo. Lo puedes lograr con pequeños detalles en dorado suave, esferas de cristal transparente y adornos nacarados. Incluso, algunos recomiendan el uso de aspectos escarchados, propios de las épocas invernales.