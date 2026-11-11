Adiós al pie de árbol tradicional: 4 ideas con lazos gigantes y cestas que son tendencia esta Navidad 2026

Durante décadas, el faldón o pie de árbol redondo de tela fue el elemento indiscutible para cubrir la base metálica o plástica del pino navideño.
Sin embargo, debido a los problemas de arrugas, acumulaciión de pelusa o desacomodo del pie, esta Navidad 2026, las tendencias de diseño de interiores proponen jubilar este accesorio clásico para dar paso a soluciones con mucho más volumen, textura y carácter arquitectónico.
Las protagonistas absolutas de la temporada son las cestas de fibras naturales y los lazos en formato extragrande. Estas alternativas no solo ocultan de manera impecable los cables y las patas del soporte, sino que elevan visualmente el árbol, transformándolo en una pieza escultórica limpia y acogedora.
Las 4 ideas en tendencia para vestir la base de tu árbol este 2026
- Lazo gigante de terciopelo rojo intenso
La corriente coquette evoluciona a los adornos sobredimensionados que llegan a la base de tu árbol de Navidad. En lugar de un faldón plano, la tendencia dicta rodear la parte inferior del tronco con un moño monumental confeccionado en terciopelo pesado.
- Cesta de fibras naturales trenzadas
Los collares o cestas sin fondo diseñados específicamente para árboles de Navidad se han consolidado como el estándar de la elegancia moderna y el estilo Japandi.
Elige una cesta amplia elaborada de mimbre o yute grueso en tonos beige o arena, solo asegúrate que tenga el diámetro suficiente para introducir la base del pino en su interior antes de armarlo.
- Lazo XL en tono dorado
Para los hogares con decoración minimalista, luminosa o en tonos neutros, los textiles con brillo sutil son la alternativa perfecta para sustituir los pies de árbol tradicionales con lentejuelas.
- Cesta de ratán combinada con lazo escocés
El regreso de la estética clásica navideña, inspirada en las cabañas invernales y los cuadros escoceses, encuentra su máxima expresión al fusionar dos tendencias en una sola base.
Coloca la base de tu árbol dentro de una cesta en tono madera oscura o miel. Posteriormente, abraza el contorno exterior de la cesta con una banda ancha de tela de tartán y remata al fente con un gran lazo estructurado.