Adiós al pie de árbol tradicional: 4 ideas con lazos gigantes y cestas que son tendencia esta Navidad 2026

Durante décadas, el faldón o pie de árbol redondo de tela fue el elemento indiscutible para cubrir la base metálica o plástica del pino navideño.

Sin embargo, debido a los problemas de arrugas, acumulaciión de pelusa o desacomodo del pie, esta Navidad 2026, las tendencias de diseño de interiores proponen jubilar este accesorio clásico para dar paso a soluciones con mucho más volumen, textura y carácter arquitectónico.

Las protagonistas absolutas de la temporada son las cestas de fibras naturales y los lazos en formato extragrande. Estas alternativas no solo ocultan de manera impecable los cables y las patas del soporte, sino que elevan visualmente el árbol, transformándolo en una pieza escultórica limpia y acogedora.

Las 4 ideas en tendencia para vestir la base de tu árbol este 2026

Lazo gigante de terciopelo rojo intenso

La corriente coquette evoluciona a los adornos sobredimensionados que llegan a la base de tu árbol de Navidad. En lugar de un faldón plano, la tendencia dicta rodear la parte inferior del tronco con un moño monumental confeccionado en terciopelo pesado.

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Cesta de fibras naturales trenzadas

Los collares o cestas sin fondo diseñados específicamente para árboles de Navidad se han consolidado como el estándar de la elegancia moderna y el estilo Japandi.

Elige una cesta amplia elaborada de mimbre o yute grueso en tonos beige o arena, solo asegúrate que tenga el diámetro suficiente para introducir la base del pino en su interior antes de armarlo.

Lazo XL en tono dorado

Para los hogares con decoración minimalista, luminosa o en tonos neutros, los textiles con brillo sutil son la alternativa perfecta para sustituir los pies de árbol tradicionales con lentejuelas.

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Cesta de ratán combinada con lazo escocés

El regreso de la estética clásica navideña, inspirada en las cabañas invernales y los cuadros escoceses, encuentra su máxima expresión al fusionar dos tendencias en una sola base.

Coloca la base de tu árbol dentro de una cesta en tono madera oscura o miel. Posteriormente, abraza el contorno exterior de la cesta con una banda ancha de tela de tartán y remata al fente con un gran lazo estructurado.