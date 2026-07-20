Los tenis blancos son uno de los calzados más utilizados por su versatilidad y facilidad para combinar con diferentes prendas. Sin embargo, mantenerlos limpios puede ser todo un reto, ya que con el paso del tiempo acumulan polvo, manchas y suciedad que afectan su apariencia.

Caminos de la Vida | Programa 20 Julio 2026

Para recuperar su color y mantenerlos en buen estado no es necesario recurrir al cloro. Existen métodos de limpieza más delicados que permiten eliminar las manchas, cuidar los materiales y conservar la blancura del calzado sin dañarlo.

¿Cómo limpiar los tenis blancos sin usar cloro?

Mantener los tenis blancos limpios puede parecer complicado, especialmente cuando aparecen manchas difíciles o pierden su apariencia original con el uso diario. Sin embargo, no es necesario recurrir al cloro para devolverles su color, ya que existen alternativas más suaves que ayudan a eliminar la suciedad sin maltratar los materiales.

Antes de comenzar la limpieza, es recomendable retirar las agujetas y quitar el polvo acumulado con un cepillo seco. Después, puedes utilizar una mezcla de agua tibia con jabón neutro para limpiar la superficie del calzado, frotando con movimientos suaves hasta eliminar las manchas visibles.

Para las zonas que necesitan una limpieza más profunda, una pasta elaborada con bicarbonato de sodio y agua puede ayudar a remover la suciedad. Esta preparación se aplica sobre las áreas afectadas y se deja actuar unos minutos de retirarla con un cepillo húmedo.

Otro consejo importante es evitar lavar los tenis con productos demasiado agresivos, ya que pueden deteriorar la tela, cambiar su color o afectar algunos acabados. Una vez terminada la limpieza, lo ideal es dejarlos secar en un lugar ventilado y sin exposición directa del sol para conservar su forma y apariencia.

Con estos sencillos cuidados, es posible mantener los tenis blancos impecables por más tiempo sin utilizar cloro. Además, una limpieza frecuente ayuda a conservar su apariencia y prolongar la vida útil del calzado.