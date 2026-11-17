Con el paso del tiempo, la piel del rostro va cambiando y los signos de la edad se hacen evidentes. Y la boca es una de las zonas que muchos ignoran, pero que es importante cuidar para que las arrugas no se vean tan pronunciadas. Por lo que resulta imprescindible adaptar algunos pasos del maquillaje para que los labios tengan volumen sutil.

Maquillaje para mujeres mayores de 40 años: 5 pasos para aplicar el labial y que no se noten las arrugas

Hidrata bien tus labios. Antes de poner cualquier color, tienes que hidratar los labios con un bálsamo que se adapte a tus necesidades. También puedes exfoliarlos un par de veces al mes para quitar piel muerta.

Delinea tu boca para darle volumen. Uno de los mejores trucos de maquillaje para conseguir unos labios voluminosos, consiste simplemente en hacer un delineado preciso. Elige un lápiz de color similar a tu tono de piel, lo que te dará un efecto natural.

cómo maquillar los labios Hidratar los labios y hacer un delineado es la mejor forma para que se vean voluminosos. FOTO: Pinterest

Exagera sutilmente las facciones. Si lo que quieres es que tu boca se vea más grande, pero sin que quede exagerada, el secreto está en hacer un “sobredelineado”, es decir, pasar el producto ligeramente por encima de las comisuras naturales de tus labios. Para el “arco de cupido”, tienes que hacer bordes pronunciados.

Difumina el delineado antes de ponerte el labial. Con una brocha limpia y pequeña, lleva el color hacia el centro de tus labios, como si quisieras pintarlos en su totalidad. Esto aporta profundidad y ayuda para que dar volumen.

Aplica el labial desde el centro. Toma el labial de tu preferencia y comienza a aplicarlo desde el centro hacia los bordes. Procura que el color quede uniforme y que no cubra el delineado en su totalidad. Para evitar que las arrugas de los labios se marquen después de los 40, lo ideal es que sean fórmulas cremosas y fáciles de difuminar.

¿Cuáles son los mejores labiales después de los 40 años?

Si bien el maquillaje no tiene edad, lo cierto es que sí existen productos que son mucho más funcionales para pieles maduras. En el caso de los labiales, lo mejor es evitar las presentaciones mate y de fijación extrema, pues remarcan las líneas de la piel y pueden crear una apariencia poco favorecedora.

cómo maquillar los labios Los labiales satinados y cremosos ayudan a minimizar las arrugas en la boca después de los 40 años. FOTO: Canva

De acuerdo con un artículo de Byrdie, una excelente alternativa son los lipsticks cremosos, satinados o aterciopelados, que de preferencia se sientan hidratantes. En cuanto a los colores, los rojos, vino y nude nunca pasan de moda, sino que basta con encontrar la versión adecuada para el tono de piel.