El manicure que es tendencia en invierno no se limita solo a los colores fuertes, también incluye a tonalidades cálidas que aportan brillo a la piel y salen de lo tradicional. Y uno de los más bonitos para usar en las últimas semanas del año, es el coral, que queda perfecto para hacer diseños de uñas bonitos que hacen que las manos se vean luminosas, pero sin quedar exageradas para que los looks sigan siendo protagonistas.

Uñas en tendencia invierno 2026: los diseños de manicure en color coral que combinan con todo

Manicure coral con efecto nacarado. Si quieres que tus manos se vean sofisticadas y llenas de vida, prueba con uñas coral de efecto nacarado, diseños que reflejan muy lindo la luz y aportan profundidad. Este acabado es parecido al manicure aperlado, uno de los trends de “nail art” que están arrasando y veremos en muchos colores diferentes.

Uñas coral con dos tonos de intensidad. Para que no tengas que decidirte solo por un color, considera las uñas coral claro con coral fuerte, dos tonos que si bien pertenecen a la misma gama, son muy distintos y cuando se fusionan dejan resultados espectaculares. Puedes hacer líneas, relieves o diseños de manicure degradado que se ven elegantes para invierno 2026.

diseños de uñas 7 ideas de manicure coral que son tendencia para invierno 2026. FOTO: Pinterest

Diseños de uñas coral tipo “glossy”. Para que tus manos se vean radiantes en las fiestas de fin de año y puedas combinar con todos los looks, está la inspiración en diseños de uñas tipo “glossy”, que se distinguen por tener un color sólido bien marcado con mucho brillo. Con los esmaltes corales, es posible jugar con las intensidades para que quede fuerte o pastel.

Punta francesa con color coral. Entre los modelos de manicure que nunca pasan de moda gracias a su versatilidad, la punta francesa es una de las favoritas de muchas mujeres porque se ve elegante y es fácil de combinar. Por ejemplo, cambiando el clásico blanco por un color coral que cree contraste con la piel.

diseños de uñas 7 ideas de manicure coral que son tendencia para invierno 2026. FOTO: Pinterest

Manicure sencillo con barniz coral. Las uñas sencillas no tienen por qué verse aburridas, mucho menos cuando se elige bien el color. Por ejemplo, un esmalte coral con acabado ligeramente rosa que queda hermoso en uñas cortas o largas. Para que dure más y se vea mejor, aplica una capa de brillo.

Uñas coral con rosa mexicano. Por si no lo sabías, los esmaltes en rosa mexicano son perfectos para darle contraste al manicure coral y evitar que luzca plano. Puedes experimentar con diferentes trazos o líneas irregulares para que cada modelo se vea moderno y original.

diseños de uñas 7 ideas de manicure coral que son tendencia para invierno 2026. FOTO: Pinterest