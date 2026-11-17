Para lucir muy elegante durante las fiestas de diciembre, hay 5 propuestas de maquillaje que se destacan: piel luminosa y natural, sombras satinadas en tonos champagne, delineado marrón difuminado, labios rojo cereza y rubor en tonos rosados o terracota. Son alternativas que permiten realzar los rasgos, aportar luz al rostro y conseguir un resultado sofisticado tanto para el día como para los eventos nocturnos.

La clave de estas tendencias está en encontrar un equilibrio entre los colores, las texturas y la intensidad. En lugar de recargar el rostro con demasiados productos, las propuestas actuales combinan detalles llamativos con acabados suaves que mantienen la armonía del maquillaje.

Las 5 ideas de maquillaje más elegantes para Navidad y Año Nuevo

Estas son 5 alternativas para renovar el maquillaje durante las celebraciones de diciembre:

Piel luminosa con acabado natural: una base ligera, corrector aplicado de manera localizada e iluminador satinado en los pómulos permiten conseguir una piel fresca. El objetivo es unificar el tono sin cubrir por completo la textura natural del rostro. Sombras champagne y doradas: los tonos champagne, beige dorado y bronce suave aportan luminosidad a los párpados. Se pueden aplicar sobre el párpado móvil y combinar con una sombra marrón en la esquina exterior para dar profundidad. Delineado marrón difuminado: el lápiz chocolate o café es una alternativa elegante al delineador negro intenso. Aplicado cerca de las pestañas superiores y difuminado hacia el extremo exterior, define los ojos sin endurecer la mirada. Labios rojo cereza: este color aporta protagonismo y sofisticación. Para equilibrar el maquillaje, conviene combinarlo con sombras neutras y una piel de acabado natural. Las versiones satinadas o cremosas ofrecen una apariencia más flexible que los labiales excesivamente secos. Rubor rosa o terracota: el rubor permite devolver frescura al rostro y completar el maquillaje. Los tonos rosa empolvado aportan delicadeza, mientras que el terracota suma calidez y definición. Se recomienda aplicarlo sobre las mejillas y difuminarlo hacia las sienes.

¿Qué recomiendan los maquilladores para conseguir un maquillaje elegante en las fiestas?

La maquilladora profesional Lisa Eldridge, reconocida por su trayectoria en el maquillaje editorial, es una referencia en técnicas de aplicación de bases, difuminado y construcción de capas ligeras. Su enfoque resulta útil para conseguir un acabado natural y evitar que los productos se acumulen sobre la piel.

Por su parte, Bobbi Brown ha desarrollado una filosofía de maquillaje centrada en realzar los rasgos naturales y adaptar los colores a cada persona. Esta perspectiva encaja con las propuestas festivas: no es necesario utilizar todos los productos con la misma intensidad para lograr un resultado sofisticado.

Un último consejo es elegir un solo protagonista: si los labios llevan un rojo intenso, los ojos pueden mantenerse suaves; si las sombras tienen destellos dorados, un labial nude o rosa será suficiente. La elegancia está en el equilibrio y en adaptar cada tendencia al estilo personal.