Esta temporada, decorar regalos de Navidad con papel kraft y moños de gran tamaño se posiciona como una de las tendencias favoritas por ser económica, ecológica y sumamente elegante.
El tono neutro y la textura rústica del papel kraft funcionan como un lienzo en blanco que permite que los volúmenes, los colores y las texturas de los listones destaquen por completo.
Además, incorporar moños gigantes aporta un aire teatral, sofisticado y festivo que transforma incluso la caja más sencilla en una pieza decorativa bajo el árbol.
4 ideas para decorar regalos de Navidad con moños gigantes y papel kraft
- Moño gigante de terciopelo rojo y ramas naturales
Envuelve la caja con papel kraft liso y utiliza un listón ancho de terciopelo en tono rojo cereza o vino para formar un moño extragrande en el centro, dejando caer las puntas largas hasta los bordes del paquete.
Desliza una pequeña rama de pino fresco, ciprés o eucalipto justo debajo del nudo del moño para aportar un aroma natural y un contraste de color vibrante.
- Estilo minimalista con moño de lino crudo y sello de lacre
Utiliza cinta de lino o tela de algodón gruesa en color blanco hueso o arena para armar un moño voluminoso de varias lazadas.
Añade una etiqueta de cartulina blanca con el nombre del destinatario escrita a mano y fíjala con un sello de lacre dorado o bronce.
- Contraste festivo con moño de organza y cascabeles dorados
Crea un moño de gran formato utilizando cinta de organza o tul con bordes alambrados en color dorado, champán o verde esmeralda, lo que te permitirá moldear las ondas para que mantengan su forma.
Amarra dos o tres pequeños cascabeles metálicos o estrellas doradas en el centro del moño para darle un detalle sonoro y brillante.
- Efecto regalo de boutique con moño doble y papel estampado a mano
Antes de envolver, decora el papel kraft haciendo pequeños puntos blancos con un marcador de pintura acrílica o estampando figuras con sellos de tinta negra o dorada. Luego, corona el paquete con un moño gigante de satén verde pino o negro.