Cómo usar el lápiz marrón para rellenar las cejas despobladas y rejuvenecer la mirada después de los 50

Llevar las cejas bien estilizadas puede cambiar la expresión del rostro al instante y favorecer la mirada para un aspecto rejuvenecido. Y para conseguirlo, no hace falta recurrir a muchos productos ni maquillajes cargados, sino que basta con un lápiz marrón con la punta fina, pues esta herramienta es capaz de cubrir las zonas despobladas que suelen presentarse a partir de los 50 años y hacer finos trazos para que quede natural.

Maquillar cejas despobladas: cómo rellenarlas con lápiz marrón para un look quita años

Peina las cejas y quita residuos . Después de aplicar tus productos de skincare diarios, incluyendo un buen contorno de ojos que ayude en la misión de minimizar los signos de la edad, limpia perfectamente bien las cejas para quitar residuos . Con un cepillo especial, peina los vellitos e identifica cuáles son las áreas más despobladas y donde deberás concentrar el color .



. Después de aplicar tus productos de skincare diarios, incluyendo un buen contorno de ojos que ayude en la misión de minimizar los signos de la edad, . Con un cepillo especial, peina los vellitos e . Fija las cejas con un gel transparente . Si no tienes tiempo de ir al salón de belleza a hacerte un laminado profesional, puedes replicar esta técnica usando solo un gel transparente que las deje bien fijas durante todo el día. Aprovecha este paso para darles la forma que más te guste usar y considera que para levantar la mirada a partir de los 50, las cejas con arco bien estructurado son ideales .



. Si no tienes tiempo de ir al salón de belleza a hacerte un laminado profesional, puedes replicar esta técnica usando solo un gel transparente que las deje bien fijas durante todo el día. Aprovecha este paso para darles la forma que más te guste usar y considera que . Haz trazos suaves para rellenar las cejas despobladas . Una vez que el gel esté seco, empieza a marcar el color con el lápiz marrón. No lo hagas fuerte, sino con trazos suaves que imiten la forma natural de los vellos, para que así el resultado se vea natural y transformar las cejas despobladas sin exagerar. La clave está en rellenar las partes vacías y perfeccionar la silueta.



. Una vez que el gel esté seco, empieza a marcar el color con el lápiz marrón. No lo hagas fuerte, sino con sin exagerar. La clave está en rellenar las partes vacías y perfeccionar la silueta. Perfecciona con corrector. Para enmarcar la mirada y para darle luminosidad al rostro con un aspecto juvenil, perfecciona la forma de las cejas con un poquito del corrector que usas para las ojeras. Distribuye bien en los bordes con una brocha plana y sin borrar los trazos ya hechos para las zonas despobladas.



Maquillar las cejas despobladas con lápiz ayuda a enmarcar el rostro|Canva

Y listo, en solo cuatro pasos tendrás un maquillaje para rejuvenecer después de los 50 años y lucirás cejas impecables, incluso si tienes poco vello. Para potenciar los efectos y verte radiante en cualquier ocasión, prueba también con sombras brillantes y estilos de máscaras de pestañas para agrandar la mirada.

