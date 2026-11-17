La manicura de Navidad no necesita cubrirse de glitter para verse festiva: los tonos borgoña, verde bosque, rojo cereza y los detalles dorados minimalistas permiten conseguir un resultado elegante y acorde con las celebraciones. Estas 5 propuestas apuestan por diseños delicados, acabados brillantes y pequeños motivos de temporada.

A diferencia de la manicura cargada de purpurina, las alternativas más discretas juegan con el color, los contrastes y los detalles. La idea es incorporar el espíritu de la Navidad sin perder versatilidad, para que las uñas también puedan lucirse en reuniones, cenas especiales y otros compromisos de fin de año.

¿Cuáles son los 5 diseños de uñas más elegantes para lucir esta Navidad?

Borgoña con detalles dorados: el rojo vino es uno de los tonos más sofisticados para las fiestas. Se puede aplicar en todas las uñas y sumar una línea dorada muy fina, un pequeño destello metálico o un detalle geométrico en una sola de ellas. Verde bosque minimalista: este color profundo evoca la decoración navideña y funciona muy bien con acabados cremosos. Para darle un toque especial, se pueden incorporar pequeñas estrellas doradas o líneas delicadas en tono champán. Rojo cereza brillante: es una alternativa clásica y femenina. Su versión translúcida o con efecto gelatina aporta profundidad y luminosidad sin necesidad de agregar glitter. Queda especialmente bien en uñas cortas o de largo medio. Francesa con puntas doradas: reemplaza la tradicional línea blanca por una franja metálica muy delgada. Sobre una base nude o rosa lechoso, consigue una manicura festiva, discreta y fácil de combinar. Nude con estrellas minimalistas: una base beige, rosada o transparente puede decorarse con pequeñas estrellas blancas o doradas. Lo ideal es distribuirlas en una o dos uñas para conservar el equilibrio visual.

¿Cómo conseguir una manicura navideña elegante sin utilizar glitter?

La clave está en elegir una paleta de colores equilibrada y evitar que todos los detalles compitan entre sí. La artista de uñas vietnamita-estadounidense Hang Nguyen, conocida por sus propuestas de nail art, ha explorado decoraciones cuidadas y originales.

Para lograr una terminación prolija, conviene tener en cuenta sus consejos:

Combinar pocos colores: borgoña, verde bosque, dorado, nude y rojo cereza son suficientes para crear distintas versiones festivas.

borgoña, verde bosque, dorado, nude y rojo cereza son suficientes para crear distintas versiones festivas. Elegir una forma favorecedora: las uñas ovaladas, almendradas suaves o cuadradas con bordes redondeados acompañan muy bien los diseños delicados.

las uñas ovaladas, almendradas suaves o cuadradas con bordes redondeados acompañan muy bien los diseños delicados. Priorizar los detalles pequeños: una estrella, una línea metálica o un motivo geométrico pueden ser suficientes para transformar una manicura clásica.

una estrella, una línea metálica o un motivo geométrico pueden ser suficientes para transformar una manicura clásica. Sellar el diseño: una capa de brillo transparente ayuda a proteger el esmalte y aporta una terminación luminosa.

La Navidad también puede celebrarse desde una manicura sencilla. Estos 5 diseños demuestran que es posible conseguir uñas festivas y sofisticadas sin recurrir a la purpurina ni a los acabados recargados.