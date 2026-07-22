Los pómulos grandes son una de las facciones más llamativas del rostro y, con la técnicas de maquillaje adecuadas, pueden convertirse en tu mejor atributo. La clave está en aplicar los productos de forma estratégica para lograr un efecto armónico y natural.

El contorno, el rubor y el iluminador son grandes aliados para equilibrar las proporciones del rostro sin ocultar tus rasgos. Con pequeños cambios en la aplicación del maquillaje, es posible suavizar el volumen de los pómulos y realzan la belleza de tu rostro.

¿Cómo maquillar pómulos grandes?

Los pómulos grandes aportan personalidad y definición al rostro, pero si prefieres que no sean el centro de la atención, existen técnicas de maquillaje que ayudan a equilibrar las facciones. La clave no es ocultarlos, sino crear un efecto visual más armónico mediante el uso estratégico del contorno, el rubor y el iluminador.

El primer paso es apostar por productos de acabado mate, ya que las texturas con brillo reflejan la luz y hacen que los pómulos luzcan más prominentes. Después, aplica un contorno en un tono ligeramente más oscuro que tu piel justo debajo del hueso del pómulo y difumínalo hacia la sien con movimientos suaves y horizontales. De esta manera se genera profundidad sin endurecer el rostro.

Otro truco importante es la aplicación del rubor. En lugar de colocarlo sobre la parte más alta de las mejillas, distribúyelo desde la parte media de los pómulos hacia las sienes para estilizar el rostro. Procura mantener el color alejado de la nariz, ya que aplicarlo demasiado al centro puede acentuar el volumen de esta zona.

Por último, utiliza iluminador con moderación. En lugar de cubrir todo el pómulo, aplícalo únicamente en la parte más externa del hueso, cerca del ojo, para apostar luz sin resaltar el volumen. Con estos sencillos consejos conseguirás un maquillaje que armonice tus facciones y destaque tu belleza de forma natural.