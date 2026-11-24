Uno de los cortes de cabello más populares de todos es el bob, que tiene múltiples variedades, que se puede adaptar de acuerdo a las facciones del rostro, al tipo de pelo que tenga cada mujer y lo que quiera. Pero, uno de los problemas a los que se expone es que empiece a perder volumen, para que esto no ocurra, hay que saber peinarlo. De esta manera, así podrás peinar el bob desestructurado, rejuvenecer el rostro y quitarte años de encima.

Tal como lo mencionábamos, el corte bob es uno de los más populares de todos, que surgió hace varios años y que se destaca por llegar a la altura de los hombros, pero que con el tiempo, ha ido adoptando nuevos estilos que se adaptarán según el tipo de cabello. Uno de ellos es el bob desestructurado, que viene a romper con la línea recta y rígida del clásico mediante capas suaves y puntas a distintas alturas.

En qué consiste el bob desestructurado

Siguiendo esta línea, el bob desestructurado tiene una base que se rompe a propósito, con una zona que cae justo bajo la mandíbula y otra que llega unos dedos por debajo del cuello. Tiene la particularidad de tener puntas irregulares, por textura y movimiento y porque es ideal para ganar volumen. Sin embargo, al peinarse puede perderse esto, por lo que los estilistas compartieron cómo debes peinar el cabello cuando tienes este bob.

Cómo peinar el bob desestructurado, de acuerdo al tipo de cabello