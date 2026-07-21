Las ojeras puede hacer que rostro luzca más cansado, por lo que muchas personas recurren al maquillaje para disimular su apariencia. Aunque existen correctores diseñados para esta zona, algunos trucos de belleza han ganado popularidad por utilizar productos que ya se tienen en casa.

Uno de estos métodos consiste en aplicar un poco de labial para ayudar a neutralizar el tono oscuro debajo de los ojos antes de colocar el corrector. Está técnica se basa en la teoría de color y busca crear un efecto más uniforme en la piel para lograr una mirada con mayor luminosidad.

¿Cómo quitar las ojeras con labial?

El truco de usar labial para disimular ojeras se ha vuelto popular dentro de las técnicas de maquillaje por su sencillez y rapidez. La idea principal es aprovechar los tonos rojizos o anaranjados para neutralizar el color oscuro de la zona debajo de los ojos antes de aplicar el corrector.

Para realizarlo, se recomienda elegir un labial en tonos durazno, coral o rojo suave y aplicar una pequeña cantidad sobre la ojera, difuminándolo cuidadosamente para evitar que quede una capa gruesa. después se coloca el corrector habitual para unificar el tono de la piel y lograr un acabado más natural.

Esta técnica funciona gracias a la teoría del color, ya que los tonos cálidos ayudan a contrarrestar las tonalidades azuladas o moradas que suelen aparecer en la zona de la ojera. Sin embargo, es importante utilizar productos aptos para el rostro y evitar aplicar demasiado producto para no marcar las líneas de expresión.

Aunque este método puede ayudar a mejorar la apariencia de la ojeras de manera temporal, mantener una rutina de cuidado facial, descansar adecuadamente e hidratar la piel también son factores importantes para lucir una mirada más fresca.