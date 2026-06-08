¿Cómo quitar el slime del pelo o la ropa?

El slime es un material viscoso y elástico que porta llamativos colores, por lo que entre los pequeños del hogar se ha convertido en un elemento popular, debido a la sensación que tiene al tocarlo, además de siempre ir acompañado de elementos en su interior que lo hacen atractivo para los pequeños.

No obstante, ese objeto ha sido autor de terribles accidentes, en especial al caer en el pelo o la ropa, ya que es muy complejo de quitar, pero no temas, ya que te detallaremos cómo retirarlo eficazmente, dejando tus superficies limpias.

¿Cómo quitar el slime de las superficies?

No hay nada más horrible que ver tu ropa, en un mueble o sobre el pelo de alguien con residuos de slime, ya que es muy difícil de quitar, además de que con facilidad puede expandirse y pegarse a otros espacios, un accidente muy usual cuando los pequeñines lo usan.

Pero no hay que caer en pánico cuando veamos eso. En la cuenta de @sciencewithana, explica que dicho objeto viscoso es difícil de quitar debido a su composición molecular, por lo que el agua y el jabón no son capaces de disolver moléculas de gran tamaño, por lo que hay que romperlo con un ácido. Recomienda el siguiente hack casero:

Consigue vinagre de cualquier tipo, ya sea blanco o de manzana. Aplícalo sobre la tela afectada, comienza a raspar la zona; observarás que automáticamente se desprende el material viscoso. Igualmente en el cabello, puedes aplicar el vinagre; si no quieres llenarte del intenso líquido, aplícalo con ayuda de un atomizador hasta que salga el producto; así no te vas a empapar. Al retirarlo, podemos proceder a su limpieza con detergente o champú sin ningún inconveniente para eliminar toda la suciedad restante.

¿Cómo hacer el slime casero con 3 ingredientes?

Ya conoce la forma más sencilla de quitar el slime del pelo o la ropa, así que no le quites la oportunidad a tu familia de disfrutar del experimento. Puedes hacerlo desde casa haciendo los siguientes pasos: