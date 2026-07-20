Cómo reemplazar la clásica pila de playeras con estas 6 ideas que multiplican el espacio del clóset

Cuando se trata de organizar el clóset, la clásica pila de playeras dobladas suele convertirse en un problema de espacio y desorden. Aunque parece una solución práctica, en realidad puede ocupar más lugar del necesario y dificultar el acceso a la ropa cada vez que buscas una prenda específica. Como ya te enseñamos a apilar las toallas, ahora te diremo qué hacer con tus playeras .

Una por una, las ideas para acomodar playeras en el clóset

Por suerte, existen alternativas sencillas que ayudan a aprovechar mejor cada centímetro disponible. De acuerdo con recomendaciones compartidas por AD Magazine, los sistemas de almacenamiento inteligentes pueden hacer que un clóset pequeño se vea más amplio, ordenado y funcional.

La clave para ahorrar espacio en el clóset está en visualizar todas las prendas sin crear montones inestables. Además de mejorar la organización, estas soluciones facilitan la limpieza y permiten identificar rápidamente qué ropa utilizas con mayor frecuencia. Algunas ideas que funcionan son:



Guardar las playeras en posición vertical es una de las formas más efectivas de multiplicar el espacio disponible. Este sistema permite ver cada prenda de un vistazo dentro de cajones o cajas organizadoras y evita desacomodar el resto al sacar una pieza.

Utilizar ganchos ultradelgados ayuda a almacenar más ropa sin saturar el clóset. Según Becoming Minimalist, este tipo de ganchos permite aprovechar mejor la barra para colgar prendas, manteniéndolas visibles, accesibles y en buen estado.

Las divisiones para repisas son una solución práctica para mantener las playeras organizadas por más tiempo. Estos accesorios crean compartimentos independientes que evitan que la ropa se mezcle o se derrumbe al mover alguna prenda.

Los organizadores colgantes de tela permiten clasificar la ropa de forma rápida y eficiente. Gracias a sus compartimentos, es posible ordenar las playeras por color, temporada o frecuencia de uso para encontrarlas fácilmente cada mañana.

Las cajas etiquetadas en la parte superior del clóset son ideales para liberar espacio en las áreas de uso diario. En ellas puedes guardar playeras de temporadas pasadas o prendas que utilizas con menor frecuencia sin perder el control de lo que tienes almacenado.