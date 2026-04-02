¿Cómo remodelar un ropero viejo? Conviértelo en un mueble aesthetic y elegante

Seguramente en casa tienes un ropero antiguo que estás pensando que ya no se ve bien o está pasado de moda, pero antes de que piensas en deshacerte de él, sigue estas sugerencias y recomendaciones para remodelarlo por completo y darle una segunda vida para seguir organizando tu ropa, accesorios y más... O bien, usarlo como un mueble para colocar objetos de adorno.

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Renueva tu ropero viejo y dale una segunda vida

1. El primer paso es quitarle las puertas, puedes cambiarlas por una corrediza o bien dejarlo sin ellas para darle un vista de closet, además será mucho más fácil que tengas todo ordenado.

2. Si la madera se encuentra dañada, lo ideal es lijar y uses un material especial para resanar los lugares que lo necesiten.

3. Pinta con esmalte o pintura tipo chalk paint: Elige el tono de tu preferencia, te recomendamos blanco, gris, beige, verde olivo o negro, dependiendo del tono que combine con tu habitación.

4. Forra o pinta los interiores: El interior del mueble también es sumamente importante, puedes forrarlo con papel pintado o la misma pintura que uses para el exterior.

5. Si optaste por retirar las puertas, las puedes seguir ocupando para darle más niveles al ropero. Aquí le puedes encontrar una nueva función y convertirlo en un mueble para almacenar objetos de la cocina.

6. Renueva las manijas: Elige unos nuevos en plateado o dorado, esto hará que tu mueble se vea como si fuera totalmente nuevo y además le sumará elegancia.

|Crédito: Canva Pro

¿Cómo hacer que tu mueble luzca aesthetic?