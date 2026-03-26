¿Vitrinas pasadas de moda? Te enseñamos como sustituirlas: Tu hogar se vera más estetico y elegante

Sabemos que hace unos años las vitrinas enormes y ostentosas, donde podías guardar tu vajilla apreciada, estaban de moda y hacían parecer tu espacio el más elegante. Sin embargo, los tiempos están cambiando y, sin duda alguna, tenerlas en la actualidad ya no es lo mejor. Hoy en día, lo minimalista y funcional es lo que caracteriza a un hogar moderno y más estético. Por ello, te damos algunas ideas para sustituir esa vieja y estorbosa vitrina y lograr que tu espacio se vea elegante y estilizado.

Te puede interesar: 4 ideas para reemplazar el portarrollos de papel de baño por opciones más aesthetic

Cambia tu vitrina vieja por estas ideas innovadoras

1. Vitrinas con luz y puertas de cristal

Estas vitrinas le dan visibilidad y un toque innovador a tu espacio, además de que buscan mantener una forma geométrica proporcional entre gabinetes. Esto le dará ese toque estético y muy moderno que se busca en una sala con enfoque minimalista, funcional y elegante. Se recomiendan los colores oscuros y guardar en su interior vinos o estatuillas modernas que aporten un estilo único.

|Crédito: Pinterest

2. Vitrina pequeña

Esta opción es perfecta para mantener el orden de ciertos artículos como vinos. En tonos claros dará la apariencia de mayor espacio y puedes darte la libertad de adornar con cuadros alrededor, lo cual brindará ese toque de innovación y estética moderna que se busca.

|Crédito: Pinterest

3. Media vitrina

Esta vitrina, en colores claros y con puertas de cristal, lucirá espectacular en un espacio no tan grande, ya que crea una sensación de profundidad. Además, puedes agregar detalles como plantas para brindarle un toque único que ayudará a crear un ambiente más estilizado.

|Crédito: Pinterest

Busca que, si tu espacio es pequeño, los muebles sean en tonos claros, al igual que la pared, para darle mayor profundidad. Procura también que las estructuras sean geométricamente proporcionales; esto dará el toque minimalista que buscamos sin dejar de ser funcional, ya que te permitirán guardar instrumentos o utensilios.

