Las decoraciones de Navidad están tomando cada vez más protagonismo por lo que en esta oportunidad te vamos a contar una manera ecológica de llevarla a cabo. Mediante materiales reciclados vas a poder crear esferas navideñas personalizadas.

Con Ideas DIY vas a poder reutilizar botellas de plástico, periódicos,hojas de libros viejos y hasta las esferas que ya perdieron su brillo para crear nuevos adornos muy originales para tu árbol.

¿Cómo hacer esferas navideñas recicladas?

Esferas tipo campana con la parte superior de botellas de plástico

Materiales:

Botellas de plástico limpias y secas.

Tijeras o cúter.

Pintura acrílica o en aerosol.

Pintura blanca y diamantina dorada o plateada.

Listón para el moño.

Cordón o hilo para colgar.

Silicón caliente.

Paso a paso:

Comienza lavando y secando las botellas de plástico para luego cortar la parte superior, desde los hombros hasta el cuello. La base será la campana. Toma una tijera para realizar cortes en zigzag alrededor del borde inferior. Procura que todos tengan un tamaño parecido para conseguir una forma uniforme.

Esferas Esta es una gran oportunidad. (Pinterest /Pinterest)

Pinta la pieza en el interior y el exterior con colores como rojo metálico, dorado, plateado o también lo puedes dejar transparente.

Agrega copos de nieve, estrellas o puntos con pintura blanca. En caso de que lo desees coloca diamantina en los bordes. Por último, coloca un moño de listón alrededor de la boquilla y un cordón para colgar.

Esferas geométricas hechas con aros de botellas de plástico

Materiales:

Una botella de plástico verde.

Tijeras o cúter.

Regla y marcador.

Broches latonados de dos patas.

Cascabeles pequeños dorados.

Hilo delgado.

Listón rojo y dorado.

Paso a paso:

En este caso deberás recortar la parte central, que debe ser lisa, y corta cuatro tiras o aros del mismo ancho y largo. Con ayuda de un marcador vas a señalar dos puntos en lados opuestos de cada tira y vas realizando pequeñas perforaciones. Esto es importante par unir las piezas.

Agarra cuatro aros y los acomodas uno dentro de otro, pero en diferentes ángulos hasta que puedas formar una figura redonda y tridimensional. Inserta los broches latonados por las perforaciones para que puedas sujetar las piezas. Abre las dos patitas de cada broche por la parte posterior para evitar que los aros se separen.

Ata uno o varios cascabeles dorados con un hilo delgado y colócalos en el centro de la esfera. Finalmente agrega un moño de listón rojo y dorado en la parte superior, junto con un pequeño cordón para colgar el adorno.

Esferas estilo vintage forradas con papel reciclado

Materiales:

Esferas navideñas viejas o bolas de papel periódico compactado.

Hojas de libros, periódicos o partituras que ya no utilices.

Pegamento blanco.

Agua.

Pincel.

Barniz transparente.

Cordón de yute.

Cascabeles pequeños.

Ramitas de pino naturales o artificiales.

Etiquetas de cartón reciclado.

Procedimiento:

Limpia correctamente las esferas viejas o también puedes usar unas nuevas compactando varias hojas de periódico hasta formar bolas firmes y procura que tengan un tamaño uniforme.

Recorta fragmentos de papel y por otro lado mezcla el pegamento blanco con un poco de agua. Aplicas este último en la esfera y coloca los recortes de papel sobre la superficie para luego volver a colocar una capa de pegamento.

Esfera Este estilo reciclado es increíble. (Pinterest/Pinterest)

Una vez seco el pegamento vas a aplicar una capa de barniz transparente para darle brillo.

Coloca un cordón de yute en la parte superior, añade un cascabel metálico y pega una pequeña ramita de pino.