Las plantas de interior son utilizadas para decorar espacios, pero también para filtrar el aire y eliminar olores. Pero en la cultura asiática muchas personas las usan para atraer prosperidad a la familia y es en la entrada de la casa donde surte efecto. Por lo anterior, traemos para ti estas 4 especies que prometen generar riqueza, como lo es el bambú de la suerte, que también se puede colocar en el baño.

De acuerdo con un artículo del portal Clarín, lo más recomendable es poner plantas de hojas redondas, ya que a estas se las asocia con la expansión y estabilidad. Pero las que no debes colocar por nada en el mundo son las especias con espinas, debido a que bloqueará el crecimiento, la protección y la circulación de dinero. Conoce la planta que cambia de colores como el camaleón durante el verano: llenará de vida tu hogar.

Las plantas que atraerán riqueza

1. Bambú de la suerte: Como su nombre lo dice, atraerá dinero a los integrantes de la familia. Puedes ponerla en agua o en una maceta con piedras decorativas.

4 plantas para poner en la entrada de la casa y atraer riqueza|Pinterest

2. Planta china del dinero: Es la especie de moda en interiores del hogar debido a sus atractivas hojas redondas. No requiere de luz directa, por lo que la entrada es un buen lugar.

4 plantas para poner en la entrada de la casa y atraer riqueza|Pinterest

3. Árbol del dinero: Esta especie es muy utilizada por ser un símbolo de prosperidad y para atraer nuevas oportunidades económicas.

4 plantas para poner en la entrada de la casa y atraer riqueza|Pinterest

4. Planta de jade: La también conocida como árbol de la abundancia simboliza la prosperidad y la buena suerte, ya que se considera que sus hojas se asimilan a las monedas, lo que funciona como un imán para atraer riqueza.

4 plantas para poner en la entrada de la casa y atraer riqueza|Pinterest

El Feng Shui y las plantas para atraer la riqueza

El Feng Shui es el que estipula que estas 4 plantas son buenas para atraer la riqueza, siempre y cuando se coloquen en la entrada o recibidor de la casa. Esta filosofía de origen chino tiene como finalidad armonizar espacios para que las personas que habitan un hogar fluyan positivamente.

Por lo anterior, hay varios artículos en los que se recomienda limpiar o acomodar de cierta manera los muebles de una casa. Mismo caso ocurre con las plantas, pues para la cultura asiática no solo son una decoración, su representación va más allá.