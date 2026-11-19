El inicio de un nuevo año es el momento ideal para renovar el espacio de estudio o trabajo, fijar metas y rodearse de inspiración diaria. Si eres fanático del fenómeno animado K-Pop Demon Hunters y de la música de HUNTR/X, diseñar tus propios calendarios de escritorio imprimibles de Rumi, Mira y Zoey para 2027 es una forma creativa, económica y sumamente estética de mantener tus fechas organizadas.

Gracias a herramientas gratuitas de diseño, puedes armar fácilmente las cuadrículas de los doce meses del año, combinarlas con las paletas de colores vibrantes de las protagonistas y darles vida en casa utilizando cartulina opalina o papel fotográfico. Además, son una excelente opción de regalo de Año Nuevo para amigos que comparten el gusto por el K-Pop y la animación.

5 calendarios de escritorio imprimibles de Rumi, Mira y Zoey para empezar 2027

Calendario estilo Photocard con soporte triangular

Crea doce tarjetas verticales donde la mitad superior muestre un retrato estilizado de Rumi, Mira o Zoey alternándose cada mes, y la mitad inferior presente la cuadrícula de los días en tonos pastel con destellos holográficos.

5 calendarios de escritorio imprimibles de Rumi, Mira y Zoey para empezar 2027 5 calendarios de escritorio imprimibles de Rumi, Mira y Zoey para empezar 2027

Planificador mensual horizontal estilo Backstage Pass

Un formato apaisado inspirado en los pases de gira mundial de HUNTR/X, con casillas amplias para escribir, un apartado latera de Metas del mes e ilustraciones.

Calendario minimalista inspirado en las armas místicas y el sello Honmoon

Fondos en blanco hueso o negro mate con tipografía geométrica elegante, acompañados de ilustraciones lineales en tonos neón.

5 calendarios de escritorio imprimibles de Rumi, Mira y Zoey para empezar 2027 5 calendarios de escritorio imprimibles de Rumi, Mira y Zoey para empezar 2027

Calendario dodecaedro 3D

Utiliza una plantilla geométrica de doce pentágonos unidos entre sí; en cada cara se imprime un mes de 2027 acompañado de una escena grupal o individual.

Tarjetón anual completo estilo póster de colección

Una sola lámina vertical dividida en dos secciones: en la parte superior destaca una ilustración vibrante de Rumi, Mira y Zoey juntas con estética de portada de álbum, y en la inferior se despliegan los doce mini calendarios perfectamente alineados.