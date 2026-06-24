Las maletas antiguas tienen todo el estilo vintage que se ha puesto de moda, por lo que son una buena opción para reutilizarlas como decoración del dormitorio. Estas piezas dejaron de ser únicamente objetos para transportar ropa, pues pueden ser multifuncionales para cualquier espacio del hogar. Conoce las 4 opciones que están reemplazando a las mesas de centro tradicionales en salas pequeñas.

En los últimos años se ha vuelto tendencia el reciclar o reutilizar ropa u objetos que ya no sirven para lo que fueron creados, pero debido a su estética se pueden convertir en una buena decoración para la casa, como en este caso son las maletas antiguas. Desde burós hasta repisas, todo lo que te puedas imaginar. Estas son las 4 alternativas para reemplazar la cabecera tradicional y hacer que la habitación parezca más grande.

Qué hacer con las maletas antiguas, son un tesoro vintage: cómo reutilizarlas en la decoración del dormitorio|IA

Las ideas de las maletas vintage como decoración de habitación

Una de las ideas de decoración es poner una maleta vintage a los pies de la cama, a fin de crear un efecto de un hotel clásico de los años 20 y 30. En este tipo de mesa puedes colocar una bandeja con velas y un libro. No solo servirá como objeto bonito, pues es ahí donde puedes almacenar las sábanas o cojines.

Una de las opciones más atrevidas es juntar todas las maletas que a lo largo de los años has coleccionado para convertirlas en un cabecero de cama único. Para ello, deberás fijar los objetos directamente a la pared, para formar una línea horizontal que enmarque la cama.

Otra de las alternativas es preparar una de las maletas viejas como un rincón para que tu mascota se pueda recostar durante el día. En algunos modelos, la tapa se mantiene arriba por medio de bisagras, por lo que podrá salir y entrar cuando quiera.

Cabe mencionar que estos objetos funcionan como puntos focales dentro de un espacio, especialmente cuando conservan detalles originales como etiquetas de viaje, herrajes metálicos, cuero envejecido o acabados de madera.