Así puedes conseguir un armario minimalista en simple pasos

Un armario minimalista es una gran opción ya que está pensando a la medida de nuestras necesidades. En lugar de tener un lugar cargado de cosas innecesarias pues se opta por aquello que realmente vas a usar.

Lo importante que tienes que tener dentro de tu armario es aquello que es ponible. Versátil, con colores fáciles de combinar y siluetas que favorecen para no darnos dolores de cabeza.

¿Cómo lograr un armario minimalista?

Para lograr un armario minimalista tienes que hacerte cinco preguntas que son las siguientes:

¿Puedo hacer tres looks diferentes?

Esta es una pregunta muy inteligente ya que por lo general uno se enamora de la prenda por cómo queda en la percha o lo bien que luce en otra persona. Lo que debes hacer es imaginar tres estilismos distintos con esa pieza. Uno más arreglado, otro más relajado y otro que te pondrías un martes cualquiera sin pensarlo demasiado. Si fluyees una buena señal.

¿Compraría esto si no estuviera rebajado?

Por lo general una persona se ve atraída por las rebajas y quieres comprarlo inmediatamente. En este caso tienes que preguntarte si pagarías su precio total si no estuviera en oferta. Si honestamente crees que si pues haz la compra.

¿Me sienta bien?

Esta es una pregunta muy importante sobre todo cuando las compras se hacen online. Cuando llega el paquete te lo pruebas y no es exactamente como imaginabas. Ni te estiliza tanto ni te ves tan tú. No agregues a tu armario ropa que note favorece o no te hace sentir cómoda.

¿Me gusta o simplemente es tendencia?

Otra cuestión a tener en cuenta es que si la prenda en cuestión realmente te gusta o lo quieres porque todo el mundo lo usa. No todo lo que es tendencia tiene que entrar en tu armario.

¿Es rentable?

Por último, pues dividir el precio de la prenda entre las veces que la usas. Es un ejercicio casi terapéutico. El lujo no siempre está en el precio, está en el uso, en la frecuencia y en cómo encaja en tu día a día.

