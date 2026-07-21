El truco para lograr que las cerezas duren más tiempo en la nevera

Las cerezas son una de las frutas más consumidas a nivel mundial y que generalmente su temporada de cosecha es durante el verano, por lo que no pueden faltar en ningún hogar. Son conocidas además como ‘súper fruta’ porque están llenas de antioxidantes que ayudan en la reducción de muchas enfermedades, pero que es fundamental conservarlas bien para que no se echen a perder. En este caso, te compartiremos cómo mantenerlas en el refrigerador durante más tiempo y aprovechar todas sus propiedades.

Tal como mencionábamos, el verano suele traer el consumo de frutas de estación, que se vuelven muy populares y que aportan una gran cantidad de propiedades y beneficios para el hogar, como en este caso son las cerezas. Son pequeños frutos de hueso que se presentan en diversos colores y sabores, están repletas de vitaminas, minerales y compuestos vegetales con poderosos beneficios para la salud, por lo que hay que incorporarlas a la alimentación.

Cuáles son los beneficios de las cerezas

Entre los beneficios que debemos mencionar de las cerezas es que está repleto de nutrientes, como vitaminas, minerales, fibra, vitamina C, potasio; es rico en antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que ayudan a combatir el estrés oxidativo, que contribuyen a combatir el daño celular, reducir la inflamación y promover la salud general. Además, son conocidas como ‘alimento del cerebro’, ayudando en la salud de este órgano.

Pese a que las cerezas son muy consumidas durante el verano, también son frutas delicadas y es que si las dejamos algunas horas en un ambiente caluroso, comenzarán a deteriorarse, por lo que es fundamental almacenarlas en un lugar acorde. El mejor sitio para ellas es el refrigerador, pero hay algunas recomendaciones para que se mantengan durante un tiempo.

Cómo lograr que las cerezas duren más tiempo en el refrigerador

Gracias a un video compartido en TikTok, explicaron que las cerezas no se deben lavar antes de guardarlas, ya que la humedad acelerará su deterioro; guardarlas en la nevera y esto es que el frío retrasará la maduración, ayudando a que mantengan la firmeza durante más tiempo; guardarlas en un recipiente que permita circular el aire y sacar las que vas a consumir en el momento.