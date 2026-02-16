5 productos de skincare que te ayudarán a proteger tu piel en la contingencia ambiental si tienes entre 40 y 50 años

La complicada y siempre agitada Ciudad de México está viviendo una contingencia ambiental que, sin duda, es preocupante por muchos factores. Sin embargo, más allá de los efectos visibles en el aire que respiramos, es importante preguntarnos: ¿sabes el daño que le puede ocasionar a tu piel? Más aún si rondas entre los 40 y 50 años, etapa en la que la piel pierde elasticidad y colágeno de manera natural, por lo que esto la vuelve más vulnerable a los efectos de la contaminación, el estrés oxidativo y las partículas suspendidas en el ambiente.

Es por ello que en esta etapa de la vida, el cuidado debe ser más consciente y constante. Por ello, aquí encontrarás cinco productos estrella que te ayudarán a proteger tu piel en estos días en los que la contaminación puede afectarte más de lo que imaginas.

¡5 productos de skincare para cuidar tu piel ante la contingencia ambiental!

Sérums con Vitamina C

Esto sin duda son perfectos para combatir el estrés oxidativo y mantener el rostro fresco y obviamente protegido. Además, aportan luminosidad y ayudan a reforzar la defensa natural de la piel.

Cremas hidratantes

Funcionan como una barrera frente a los contaminantes, ayudando a evitar que toxinas penetren en la piel. Son indispensables dentro de tu rutina matutina, especialmente en días con altos niveles de contaminación.

Cepillos ultrasónicos o esponjas konjac

Con estos productos lograrás una limpieza más profunda, ya que llegan a esos lugares donde los poros necesitan eliminar partículas suspendidas y residuos acumulados durante el día.

Protector solar antipolución

Crea una barrera de protección extra, no solo contra los rayos UV, sino también frente a los tóxicos presentes en el aire.

Antioxidantes con Ginkgo Biloba o Vitamina E

Ayudan a reforzar la piel madura, protegiéndola del daño ambiental y favoreciendo su regeneración natural.