Los números de la suerte de cada signo hoy miércoles 6 de mayo
La astrología ha revelado cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal hoy miércoles 6 de mayo, además del mensaje del Universo para cada signo
Hoy miércoles 6 de mayo, los astros tienen preparado un día de mucha energía y renovación para los diferentes signos del zodíaco, quienes obtendrán buena suerte con sus números mágicos.
También se ha compartido cuál es el mensaje que les tiene el Universo hoy y cómo pueden aprovechar los movimientos cósmicos a su favor.
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Los números de la suerte de tu signo hoy miércoles 6 de mayo
- Aries
Se vislumbra normalidad en los asuntos cotidianos, es el momento perfecto para confiar en su liderazgo natural y enfrentar los nuevos retos con valentía.
Números de la suerte: 03, 18 y 27.
- Tauro
Es un buen día para poner orden en asuntos atrasados. Busca la tranquilidad espiritual por encima de los lujos y mantén tu honestidad característica.
Números de la suerte: 05, 14 y 29.
- Géminis
El universo te invita a conectar con tu lado más comunicativo y lógico.
Números de la suerte: 06, 15 y 22.
- Cáncer
Tu sensibilidad y empatía serán tus mejores guías hoy. Confía en tu intuición para tomar decisiones emocionales acertadas.
Números de la suerte: 02, 17 y 25.
- Leo
No te detengas en recuerdos del pasado si estos no son felices, mejor enfócate en tu presente y en tu futuro.
Números de la suerte: 01, 19 y 28.
- Virgo
Tu paciencia y espíritu crítico te ayudarán a detectar detalles que otros pasan por alto.
Números de la suerte: 10, 19 y 22.
- Libra
La suerte está de tu parte, especialmente en acuerdos ventajosos o trámites legales. Revisa tus mensajes y notificaciones.
Números de la suerte: 08, 14 y 20.
- Escorpio
Podrías enfrentar situaciones que pongan a prueba tu verdad personal; mantén tus límites con firmeza.
Números de la suerte: 05, 13 y 15.
- Sagitario
Tu entusiasmo y fe te abrirán puertas hoy. Aprovecha que eres uno de los signos más favorecidos durante mayo.
Números de la suerte: 07, 14 y 17.
- Capricornio
Sigue trabajando por tus metas con persistencia porque inspiras a otros.
Números de la suerte: 01, 05 y 13.
- Acuario
Es momento de transformación profunda. Mercurio te ayuda a reorganizar decisiones sobre tu hogar y estabilidad.
Números de la suerte: 04, 11 y 23.
- Piscis
Mantente conectado con tu esencia emocional; el universo te pide autenticidad.
Números de la suerte: 02, 07 y 16.