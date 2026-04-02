3 modelos de sneakers cómodos para ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Estamos a casi 70 días de que inicie de manera formal la Copa Mundial de la FIFA 2026 lo que implica la asistencia a los partidos. Sin embargo, caminar y hacer todas las actividades que implica acudir al estadio puede provocar cansancio si no llevas el calzado adecuado, es por eso que en esta ocasión te presentamos los mejores sneakers para que asistas a los partidos, luzcas increíble, no pierdas el estilo y lo más importante: tengas gran comodidad.

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¿Cuáles son los mejores sneakers para asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La comodidad no está peleada con el estilo y eso queda demostrado en los tenis, es por eso que en esta ocasión te presentamos los mejores modelos para que combines con tu camiseta de fútbol. Todas las opciones son cómodas y le darán un toque único a tu look.

Tenis con válvula: Uno de los tenis que debes evitar son aquellos que tienen la suela completamente lisa ya que aunque luzcan bien suelen ser muy incómodos después de muchas horas caminando por lo que es ideal utilizar tenis con válvula, esto permite una mayor comodidad en la planta de los pies además de que tienen una pequeña plataforma que brinda confort al momento de dar pasos. Hoy en día en el mercado hay diversos modelos y de distintos colores. Una idea perfecta para combinar es llevar jeans de mezclilla anchos con la camiseta de tu equipo. Puedes complementar el look con accesorios como bolsa y lentes.

Tenis con válvula |Crédito: Pexels

Tenis con plataforma mediana: Esta opción es ideal para combinar con cualquier look, la idea consiste en que los tenis sean de plataforma lista, pero en tamaño mediano, esto brinda una mayor comodidad en el movimiento. Hoy en día algunos modelos cuentan con plantillas acolchonadas aunque si los tuyos no las tienen puedes adquirirlas a parte e integrarlas a tu calzado para tener una mayor comodidad.

Tenis con plataforma mediana|Crédito: Pexels

Tenis deportivos: Aunque algunas personas consideran que los tenis deportivos son única y exclusivamente para correr lo cierto es que no es así, también pueden combinarse con looks y ocasiones casuales para salir. Brindan un estilo divertido, original y lo mejor de todo: gran comodidad para pasar horas caminando y disfrutar de cualquier evento sin sufrir dolor o malestar en los pies. Hoy en día hay diversos modelos y colores por lo que puedes atreverte a darle un pop de color a tu outfit con sneakers coloridos y muy llamativos.