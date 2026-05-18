Gomita sorprende al inaugurar un puesto de hot dogs ¿Está en la quiebra?

En las últimas horas el nombre de Gomita volvió a acaparar las redes sociales luego de que publicara un video donde aparece vendiendo hot dogs, pues este hecho ha generado alertas entre sus seguidores, quienes expresaron que aparentemente la conductora atraviesa por severos problemas económicos o incluso una quiebra.

A través de Tiktok, Araceli Ordaz compartió el material donde se le ve preparando los alimentos, acomodando los ingredientes y atendiendo a los clientes, por lo que inmediatamente fans cuestionaron la acción de la influencer pues en los últimos meses ha atravesado por fuertes cambios mediáticos y polémicas.

¿Por qué Gomita vende hot dogs?

Sin embargo, tras viralizarse las imágenes donde Gomita indica que ya esta listo su puesto, la propia influencer decidió aclarar lo sucedido y explicó que su participación en la venta de alimentos no tiene nada que ver con su situación financiera y que no es un negocio personal. Según sus palabras, la venta de hot dogs fue debido a una actividad organizada dentro de la comunidad cristiana a la que actualmente asiste, pues varias personas se unieron para vender comida y recaudar fondos y apoyar distintas actividades de la congregación.

Asimismo, enfatizó en decir que este tipo de actividades no le dan vergüenza y al contrario se siente feliz de poder colaborar y ayudar a otras personas. Finalmente, publicó otro video donde expresó alegremente que logró vender todo.

¿Cómo reaccionó Gomita ante los rumores de estar en quiebra económica?

Luego de que las redes sociales explotaron con comentarios sobre una supuesta bancarrota, Gomita tomó la situación con humor y tranquilidad, pues a través de Tik Tok respondió a las críticas y dejó ver que no le afectan las opiniones negativas ante estas palabras muchos de sus seguidores salieron en su defensa y aseguraron que trabajar o participar en actividades comunitarias no debería ser motivo de burlas.

Asimimso, destacaron que la creadora de contenido se ha mostrado mucho más cercana a temas espirituales y religiosos en los últimos meses.