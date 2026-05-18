Cómo pintar las uñas cortas con diseños fáciles
¡No más pretextos! Te explicamos cómo puedes pintar tus uñas cortas con diseños fáciles, alternativas que puedes hacer en casa con herramientas que tenemos
En las uñas cortas es posible usar todo tipo de decoraciones; aunque no lo parezca, en su longitud podemos hacer todo tipo de diseños fáciles, logrando lucir unas manos espectaculares sin la necesidad de necesitar materiales de experto.
Para que te puedas pintar tus uñas, te detallaremos cómo puedes hacerlo con unos sencillos pasos y herramientas caseras que te serán de gran utilidad, así que toma nota sobre los temas.
¿Cómo pintar las uñas cortas?
Antes de empezar con los diseños fáciles, es necesario que tengas a la mano palillos de madera, pasadores de cabello y cinta adhesiva, ya que serán pequeños elementos que te ayudarán a hacer ciertas líneas o dibujos en tu manicura.
Una vez que tenemos todo lo anterior, te vamos a detallar algunas decoraciones que podemos pintar en uñas cortas y hacerte desde tu casa:
- Polka dots: Sobre un color neutro, dibuja patrones de puntos; para ello vas a usar el pasador para marcarlos con mayor facilidad y precisión.
- Micro french: Coloca una base nude o rosa, y en la punta haz una línea ultrafina con esmalte blanco o con tu color favorito con ayuda del palillo.
- Líneas verticales: Coloca una base de tu color favorito; encima, añade una línea vertical de tu tono preferido; igualmente, usa palillos para hacerlo.
- Uñas Skittles: A cada uña agrega un color, siguiendo una gama de tonos. Pueden ser diversas variantes de café, morado, rosa o pasteles.
¿Qué hacer para que el esmalte no se caiga tan rápido?
Para hacer los diseños fáciles para uñas cortas, puedes usar esmalte que tienes en casa; el único inconveniente es que su duración suele ser considerablemente menor, a diferencia de las otras variantes que usan el secado en lámpara.
Sin embargo, eso no implica que no haya solución; para ello siempre se recomienda aplicar un ‘top coat base’ para una mejor adherencia, además del uso de capas finas para que no se desprenda. Con estos sencillos consejos al pintar tus manicuras, lograrás un gran efecto en tus manos.
