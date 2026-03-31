En el mercado hay nuevas opciones más aesthetics para reemplazar el bote de basura para baño que los tradicionales, que están hechos de plástico y se adquieren a un bajo costo. Pese a que son funcionales y accesibles para las familias mexicanas, este tipo de contenedor de residuos está pasado de moda, pues no se adecúan a los diseños modernos. Conoce las 7 ideas para cambiar el lavabo de este espacio por otros modelos.

De acuerdo con un artículo del portal The Home Depot, los botes de basura son fundamentales en el interior del hogar para mantener los espacios libres de gérmenes y malos olores. Cabe destacar que la correcta separación de residuos es fundamental para que no terminen en ríos, mares u otros lugares que afecten el medio ambiente. Pero si quieres ocultar los contenedores en tu casa, estas 4 ideas son opciones más aesthetic.

Las 4 ideas para reemplazar el bote de basura

1. Canasta: Esta opción hará ver tu baño con un toque minimalista y lo mejor de todo es que queda bien con los tonos neutros. Si optas por reemplazar el bote de basura por una canasta de fibras naturales, deberás ponerle al interior una bolsa de plástico, a fin de mantener la higiene.

4 ideas para reemplazar el bote de basura de tu baño por opciones más aesthetics|Pinterest

2. Bote dentro de cajón: Una alternativa para que no quede a la vista tu bote de basura y cree una contaminación visual en el espacio. Hay en el mercado muebles que vienen con un apartado en el que puedes poner el contenedor que cierra y abre cuando lo requieras.

4 ideas para reemplazar el bote de basura de tu baño por opciones más aesthetics|Pinterest

3. Material de madera: Este tipo de material en los botes de basura le dará un toque elegante a tu baño. Cabe mencionar que se debe tener buena corriente de aire en el espacio, ya que si el baño es completo, puede dañarse la madera con la humedad que ocasiona la ducha.

4 ideas para reemplazar el bote de basura de tu baño por opciones más aesthetics|Pinterest

4. Automático: Debido a las nuevas tecnologías, en el mercado hay a la venta botes de basura con sensor, a fin de que se cierre y abra la tapa sin la necesidad de tocarlo y así mantener una buena higiene.