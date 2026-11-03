El peinado fácil que rejuvenece al instante y oculta las canas a los 50: cómo hacerlo en 5 minutos
Una raya irregular, volumen en la coronilla y ondas suaves ayudan a conseguir una apariencia más joven
Con el paso de los años, los cabellos blancos pueden aparecer con mayor frecuencia en la raíz, las sienes y la parte superior de la cabeza. Para disimularlos sin acudir al salón de belleza, existe un peinado fácil que rejuvenece al instante. Lo mejor de todo es que va para mujeres de 50 años y lo puedes hacer en 5 minutos. Mientras que estos 9 diseños de uñas de Navidad llevan bastante tiempo.
El peinado combina tres elementos: raya de lado, textura y volumen. Esta alternativa también aporta movimiento a la melena y evita que el cabello quede completamente pegado al cuero cabelludo. Cabe destacar que no se requieren herramientas profesionales para hacerlo. Mientras que estas uñas blanco lechoso son elegantes y las puedes usar en noviembre de este año.
El corte que rejuvenece al instante
Una de las alternativas consiste en llevar la melena suelta con una raya lateral irregular y volumen en la parte superior. A diferencia de una división completamente recta en el centro, esta opción distribuye los mechones en distintas direcciones y evita que las raíces queden expuestas a lo largo de una línea definida.
El volumen también cumple una función importante. Cuando el cabello queda completamente liso y pegado a la cabeza, el contraste entre los tonos naturales y las raíces blancas puede resultar más evidente.
Las ondas suaves complementan esta alternativa porque distribuyen los mechones y aportan movimiento a los largos. Además, incorporar textura ayuda a suavizar el contraste entre las raíces y el color natural del cabello.
Así puedes conseguir volumen después de los 50
Esta técnica puede realizarse con un cepillo, una secadora y una tenaza para ondas. El procedimiento se divide en cinco pasos:
- Prepara la melena: desenreda el cabello y aplica un protector térmico si utilizarás herramientas de calor. Distribuye el producto de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- Cambia la raya: utiliza un peine para crear una división lateral ligeramente irregular. Evita trazar una línea completamente recta, especialmente si el crecimiento blanco se concentra en la coronilla.
- Levanta la raíz: dirige el aire de la secadora hacia la parte superior mientras levantas los mechones con los dedos o un cepillo redondo. Este movimiento aporta altura y evita que el cabello quede demasiado pegado a la cabeza.
- Forma ondas ligeras: utiliza una tenaza para crear curvas suaves en algunos mechones de medios a puntas. No necesitas rizar toda la melena; alternar algunas secciones permite conseguir mayor movimiento.
- Despeina y acomoda: pasa los dedos entre las ondas para separarlas y coloca algunos mechones alrededor del rostro. Puedes finalizar con una pequeña cantidad de fijador flexible.