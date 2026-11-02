Este es el corte perfecto que suaviza las facciones y define tu perfil; ¿cómo hacerlo?

Los expertos en temas de belleza y específicamente en aspectos de cabello, suelen hacer recomendaciones de corte que pueden beneficiar tu rostro con puntualizaciones como el perfil o las facciones. Por ello, puedes ejecutar alguno de estos estilos para cerrar tu año. Observa cuáles son las propuestas y por qué te beneficiarían.

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¿Qué corte de cabello suaviza tus facciones y define tu perfil?

El estilo que se propone el día de hoy es el corte BIXIE. Este es una combinación que le da vuelo a las capas del Pixie pero también se deja el largo y la textura del Bob. Así lo que impera en tu melena es la frescura, con posibilidad de trabajar sobre cabellos lacios, rizados u ondulados. Así lo indica el experto en belleza, Leonardo Rocco.

Corte Bixie Graduado

Aquí el rasgo distintivo del corte se enfoca en la graduación que existe en la zona de la nuca. Se puede definir como una progresión de longitudes que arma una forma controlada en la zona posterior. El objetivo de esta propuesta específica, es diseñar la silueta indicada, consiguiendo más longitud en el frente y arriba. Se logra un perfil definido, logrando mayor cuerpo en la parte posterior.

Corte Bixe Rizado

En esta segunda propuesta la distribución de las capas es la que permite decidir dónde se quiere amplitud y dónde se requiere una forma más compacta. Y también se aclara que la construcción del peinado es con base en el patrón del rizo y cuánto se contrae al secarse. Por ello, si quieres llevar tus rizos cortos en una silueta personalizada, la clave es buscar el volumen perfecto según la forma de tu rostro.

Corte Bixie Ondulado

Y en esta última propuesta de corte Bixie, lo que se busca es acompañar ondas con una silueta más continua que la del Shaggy. Es decir, las capas se conectan para que el contorno de tu melena se vea suave y se conserve movimiento. Entonces, si tienes ondas y no dependes del cepillado o del brushing, este puede ser tu estilo ganador para fin de año.