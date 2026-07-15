Cuáles son los cortes media melena para cara alargada: aportan volumen

Los cortes de cabello de media melena se han convertido en una de las opciones favoritas por su versatilidad y facilidad para adaptarse a distintos tipos de rostro. En el caso de una cara alargada, elegir el estilo adecuado puede ayudar a equilibrar las facciones y aportar mayor armonía en el rostro. Además, este largo permite crear peinados modernos sin renunciar a la comodidad.

Si tienes una cara alargada y estás pensando en renovar tu imagen, existen varios cortes de media melena que pueden favorecerte. Desde estilos con capas hasta opciones con flequillo, cada uno ofrece un efecto diferente según el volumen y la forma del cabello. A continuación, te mostramos algunas alternativas que están en tendencia y realzan el rostro.

¿Cuáles son los cortes de cabello que favorecen a los rostros alargados?

Si tienes una cara alargada, elegir un corte de cabello adecuado puede marcar la diferencia al momento de equilibrar las facciones. Las medias melenas son una de las opciones más favorecedoras, ya que permiten añadir volumen, movimiento y un efecto visual que armoniza el rostro. Si estás pensando en cambiar de look, estos cuatro estilos pueden ser una excelente inspiración.

Long bob con ondas

Es uno de los cortes más versátiles y elegantes. Al llegar entre la mandíbula y los hombros, estiliza el cuello sin alargar más el rostro. Si se lleva con ondas suaves o textura natural, aporta volumen a los laterales y crea una apariencia más equilibrada.

Clavicut con flequillo de cortina

Este corte, que termina a la altura de la clavícula, es ideal para quienes buscan un estilo sofisticado y fácil de mantener. El flequillo de cortina ayuda a enmarcar el rostro y reduce visualmente la longitud de la frente, mientras que el movimiento del cabello suaviza las facciones.

Shaggy de media melena

El shaggy destaca por sus capas desfiladas y su acabado desenfadado. Este estilo aporta textura y volumen alrededor del rostro, rompiendo el efecto alargado de la cara. Además, es perfecto para quienes prefieren un look moderno y con mucha profundidad.

Media melena con capas

Las capas suaves añaden cuerpo y movimiento al cabello sin perder la longitud. Este corte genera mayor amplitud en los lateras, lo que ayuda a equilibrar las proporciones del rostro alargado. También puede combinarse con un flequillo largo o abierto para potenciar un resultado más fortalecedor y natural.