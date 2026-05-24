6 cortes de pelo para disimular las líneas de expresión para mujeres mayores de 40 años

Las mujeres mayores de 40 años siempre van en busca de cortes de pelo que les ayuden a lucir más jóvenes de lo que son, además de obtener un look nuevo que puedan lucir en la semana y que ayude a enmarcar algunas de sus facciones.

Por suerte, hay muchas opciones que pueden escoger, alternativas sofisticadas y muy cómodas de usar, las cuales se destacan por ser rejuvenecedoras y disimular las líneas de expresión. Así que considera los 6 looks que te vamos a proporcionar.

¿Qué cortes de pelo rejuvenecen tu rostro?

Las mujeres mayores de 40 años deben tener cuidado al momento de escoger un nuevo look, ya que hay peinados que pueden enmarcar ciertas líneas o arrugas. Por eso te recomendamos optar por los siguientes cortes de pelo, los cuales se destacan por sus efectos al disimular las líneas de expresión:

Pixie largo con flequillo desfilado: Pixie con los laterales cortos y la parte superior larga. Expone el cuello y estiliza los pómulos; además, el flequillo ayuda a suavizar la frente.

Micro bob: Corte a la altura de la mandíbula o debajo de las orejas. Eleva la línea de la mandíbula, aporta estética fresca y sofisticada a tu rostro.

Bob texturizado: Melena a la altura de la barbilla, ayuda a generar movimiento y rompe las facciones duras.

Clavicut: Con longitud a la clavícula, se destaca por iluminar y estilizar el rostro. Además de dar volumen en zonas del pelo que lo necesitan.

Shaggy medio con flequillo cortina: Corte degradado, le da juventud a tu apariencia con la textura que se le da. El flequillo ayuda a resaltar los ojos y disimular las líneas de expresión de la frente.

de la frente. Melena XL con capas mariposa: Si no quieres soltar tu melena larga, opta por usarla en capas mariposa; ayudará a generar volumen y enmarcará los pómulos al evitar que el peso de la melena alargue las facciones.

¿Cómo lucir más joven a los 40?

Aunque los cortes de pelo te pueden ayudar a lucir más joven, es importante que las mujeres mayores de 40 años comiencen a hacer ciertos cambios, ya que con ellos lograrás cuidar de tu salud y prevenir la presencia de arrugas prematuras: